UPDATE Bărbatul de 32 de ani, condamnat la cinci ani şi zece luni de închisoare pentru act sexual cu un minor, care a evadat de la punctul de lucru interior al Penitenciarului Mărgineni, judeţul Dâmboviţa, a fost prins. El era în localitatea natală.



ȘTIREA INIȚIALĂ

Polițiștii din 3 județe sunt pe urmele fugarului care lucra la bucătăria Penitenciarului din Mărgineni.



Despre bărbat, se știe că era îmbrăcat în haine de culoare închisă, cu un tricou gri, încălțat cu adidași. Nu se știe când a părăsit locul de muncă. Dispariția lui a fost sesizată în jurul orei 18.00, când se făcea apelul de seară, iar ofițerii de la Mărgineni au dat alerta.

”Marţi, 12.08.2025, în jurul orei 18.00, s-a constatat că deţinutul Milosiu Ion, custodiat de Penitenciarul Mărgineni, în vârstă de 32 de ani, condamnat definitiv la 5 ani şi 10 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.220 NCP, act sexual cu un minor, clasificat în regim închis, a părăsit penitenciarul prin escaladarea gardului împrejmuitor al unităţi în timp ce se afla la activităţi lucrative la blocul alimentar”, a anunţat Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP).

Instituţia precizează că părăsirea fără autorizare a locului de deţinere este asimilată infracţiunii de evadare şi se pedepseşte conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu închisoare de la şase luni la trei ani





Aceștia caută un bărbat cu ten măsliniu, înălțime 1,70, de statură atletică medie.



Despre deținut se știe că este un individ destul de periculos, astfel că cei care îl zăresc sunt sfătuiți să sune la 112.