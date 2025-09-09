UPDATE - Tânărul evadat din arest la domiciliu a fost găsit în Ciochiuța. Acesta a rupt brățara electronică de monitorizare.

Cine este evadatul

Potrivit autorităților, este vorba despre Cracea Narcis Constantin, în vârstă de 19 ani, care se afla sub măsura privativă de libertate pentru tâlhărie calificată. Tânărul a încălcat restricțiile impuse de instanță și a părăsit locuința unde executa arestul la domiciliu.

Poliția a dispus imediat măsuri de căutare și a emis mesajul Ro-Alert pentru a informa populația din zonă despre situație. Oamenii au fost sfătuiți să nu încerce să intervină pe cont propriu, ci să apeleze numărul unic de urgență 112 în cazul în care îl văd pe tânăr sau dețin informații despre acesta.

La momentul transmiterii alertei, mai multe echipaje de poliție și jandarmi se aflau pe teren, desfășurând acțiuni de verificare în perimetru pentru a-l prinde pe evadat.

Ro Alert în Mehedinți