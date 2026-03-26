Călin Georgescu: Dețin informații credibile că sunt forțe în Europa de Vest care vor să acționeze spre eliminarea mea fizică. Și atunci, eu le transmit următorul mesaj:

Robert Turcescu: Păi stați că eram la Trump...

Călin Georgescu: Nu, eu vă spun de situația internațională. Pentru că sunt atât de disperați încât sunt capabili să facă așa ceva. Și eu le spun așa: puteți elimina un corp, puteți elimina o persoană, dar nu puteți elimina o mișcare pentru libertate, nu puteți elimina o stare de spirit și nu puteți elimina o credință milenară a compatrioților mei și a acestei țări binecuvântate de Dumnezeu.

Situația internațională astăzi, în Europa, este una foarte critică. Disperarea este atât de mare încât nu mai știu ce să facă.

Robert Turcescu: Pare că și Donald Trump s-a încurcat un pic cu Iranul...

Călin Georgescu: Încă o dată vă spun: pe noi ne interesează ce facem noi, este esențial asta.

Robert Turcescu: Totuși ați dat dumneavoastră o perspectivă de diplomat asupra acestei chestiuni legate de Iran, spre exemplu. A fost o greșeală...

Călin Georgescu: Și eu aștept de la dumneavoastră ca români, și pentru toți jurnaliștii, să ne preocupe țara noastră, nu să ne preocupe ce se întâmplă în rest. Nu este treaba noastră.

Robert Turcescu: Păi prețul la pompă, 10 lei, domnule Georgescu, vine și din criza iraniană.

Călin Georgescu: Domnul Turcescu, știți ce a fost anul 1857? Prima țară din lume care a avut producție de petrol. Știți cine a fost? România. Păi, este foarte important de cunoscut cine a avut prima rafinărie și prima sondă: România, la Ploiești.

Cine a avut în anul 1904 maeștri sondori la Câmpina? Deci dacă noi am făcut acest lucru, am avut...

Robert Turcescu: În 2026 avem 10 lei litrul de carburant la pompă, domnule Turcescu...

Călin Georgescu: Pentru că am vândut și am dat resursele. Despre asta este vorba.