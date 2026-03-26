JD Vance va face o vizită în Ungaria

Prim-ministrul Viktor Orbán se confruntă cu una dintre cele mai dificile competiții electorale de când a revenit la putere în 2010. După ani în care opoziția a fost slăbită de conflicte interne și scandaluri, actualul scrutin aduce în prim-plan un contracandidat de centru-dreapta perceput ca o alternativă serioasă, în timp ce sondajele indică o cursă mai strânsă decât în trecut.

Vizita lui Vance este interpretată drept un semnal clar de susținere din partea administrației americane conduse de Donald Trump, care și-a exprimat public aprecierea pentru liderul ungar. Trump l-a descris recent pe Orbán drept „un lider puternic și influent” și a transmis mesaje directe către electoratul maghiar, îndemnându-l să participe la vot în favoarea acestuia.

Totuși, planurile vizitei ar putea suferi modificări, în funcție de evoluțiile internaționale, în special în contextul tensiunilor legate de conflictul dintre SUA, Israel și Iran, au precizat sursele.

Deplasarea lui Vance vine după o vizită anterioară la Budapesta a secretarului de stat Marco Rubio, în luna februarie, care a avut un obiectiv similar: consolidarea sprijinului pentru guvernul ungar într-o perioadă marcată de dificultăți economice, creșteri ale prețurilor la energie și presiuni politice interne.

Pe plan extern, Orbán continuă să aibă poziții divergente față de Uniunea Europeană, în special în ceea ce privește războiul din Ucraina. Liderul ungar a menținut relații apropiate cu Moscova, a refuzat să trimită armament către Kiev și a declarat în repetate rânduri că Ucraina nu ar trebui să devină membră a UE.

În acest context tensionat, vizita vicepreședintelui american capătă o semnificație politică importantă, fiind percepută ca o intervenție indirectă în sprijinul actualei conduceri de la Budapesta, înaintea unui scrutin decisiv.