Potrivit autorităților, șoferul ar fi pierdut controlul direcției, iar autobuzul a plonjat în râul Padma. Printre victime se numără femei și copii, iar bilanțul ar putea crește, în condițiile în care echipele de salvare continuă căutările pentru persoanele dispărute.

Operațiune dificilă de salvare

Autobuzul a fost recuperat abia după aproximativ șase ore, în condiții dificile, cu ajutorul unei nave de salvare și al unei macarale. Intervenția a fost îngreunată de vremea nefavorabilă și de vizibilitatea redusă.

Pompierii, scafandrii și echipele de intervenție, sprijinite de armată și poliție, au continuat căutările pe parcursul nopții. O parte dintre pasageri au reușit să se salveze, fie înotând până la mal, fie fiind ajutați de martori.

Momentul accidentului și mărturii ale martorilor

Autobuzul se îndrepta spre capitala Dhaka, majoritatea pasagerilor întorcându-se după sărbătorile de Eid. În momentul în care încerca să urce pe feribot, un incident în zona pontonului ar fi dus la pierderea controlului.

At least 35 passengers are missing after a bus plunged into the Padma River at Daulatdia Ghat, Bangladesh; two bodies have been recovered so far as rescue operations continue.



„Când autobuzul se îndrepta spre feribot de la ponton, un alt feribot utilitar mai mic a lovit pontonul. Acesta a plonjat în râu, iar șoferul autobuzului a pierdut controlul direcției”, a declarat supraveghetorul terminalului, Monir Hossain.

„Chiar sub ochii noștri, autobuzul a căzut în râu, dar nu am putut face nimic”, a adăugat el.

Autoritățile au anunțat deschiderea unei anchete pentru a stabili cu exactitate cauzele accidentului. Oficialii locali au format deja un comitet de investigație, iar premierul a cerut clarificarea rapidă a circumstanțelor în care s-a produs tragedia.