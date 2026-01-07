Poliția Română a lansat un avertisment ferm împotriva teribilismului la volan, publicând pe pagina oficială de Facebook imagini surprinse de polițiștii din Brașov care ilustrează manevre periculoase efectuate de șoferi iresponsabili. În urma acestor constatări, agenții rutieri au aplicat sancțiuni contravenționale și au dispus suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile.

Autoritățile reamintesc că legislația actuală încadrează derapajele controlate, accelerările violente și orice manevră realizată intenționat sub categoria agresivității în trafic, indiferent dacă faptele au loc pe drumurile publice sau în parcările deschise circulației.

Un aspect esențial subliniat de polițiști este faptul că drumurile și parcările nu sunt spații fără reguli, iar astfel de comportamente pot genera consecințe tragice pentru șoferi, pasageri și pietoni.

În acest sens, cetățenii sunt încurajați să se implice activ în creșterea siguranței rutiere prin raportarea online a abaterilor pe platforma oficială a Ministerului Afacerilor Interne.

Mesajul autorităților este unul clar: un moment de bravură inutilă nu justifică riscurile asumate, iar respectarea regulilor rămâne singura metodă eficientă de a preveni accidentele grave și sancțiunile legale.