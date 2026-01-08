Metaloglobus București, formație aflată în subsolul clasamentului din SuperLiga României, își desfășoară cantonamentul de iarnă în Antalya, Turcia, alături de numeroase alte echipe din campionatul intern.

Miercuri, 7 ianuarie, echipa antrenată de Mihai Teja (47 de ani) a disputat un meci amical de calibru, în compania formației turce Alanyaspor, la care evoluează internaționalul român Ianis Hagi (27 de ani) și Umit Akdag (22 de ani).

Ianis Hagi a marcat superb din lovitură liberă

Deși diferența de valoare dintre cele două echipe este semnificativă, Metaloglobus a avut o prestație solidă, reușind să mențină egalitatea până la pauză.

În repriza secundă însă, Ianis Hagi a făcut diferența. Românul a deschis scorul în minutul 56, cu un gol spectaculos din lovitură liberă, înainte de a fi înlocuit patru minute mai târziu. În locul său a intrat un alt jucător de origine română, Umit Akdag.

La meci a fost prezent și Marius Niculae, fostul atacant al lui Dinamo, care este în prezent manager sportiv al echipei naționale Under-12. După partidă, acesta a postat pe Facebook a imagine alături de Ianis Hagi și Umit Akdag.

Până la final, Alanyaspor și-a asigurat victoria prin reușita lui Yusuf Can, în minutul 77, stabilind scorul final 2-0.

În continuarea stagiului din Antalya, Metaloglobus va disputa un nou meci amical pe 11 ianuarie, împotriva formației sârbe Mladost Lucani, care evoluează în prima ligă a Serbiei.