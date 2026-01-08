Ianis Hagi, gol superb din lovitură liberă într-un amical cu Metaloglobus. Echipa lui Mihai Teja, test util în Antalya

Ianis Hagi a înscris un gol superb din lovitură liberă în victoria contra lui Metaloglobus, scor 2-0 (foto: Facebook @ Alanyaspor)
Ianis Hagi a înscris un gol superb din lovitură liberă pentru Alanyaspor în victoria contra formației din primul eșalon al României, Metaloglobus, scor 2-0. Umit Akdag, un alt jucător de origine română, a intrat pe teren în locul lui Hagi.

Metaloglobus București, formație aflată în subsolul clasamentului din SuperLiga României, își desfășoară cantonamentul de iarnă în Antalya, Turcia, alături de numeroase alte echipe din campionatul intern.

Miercuri, 7 ianuarie, echipa antrenată de Mihai Teja (47 de ani) a disputat un meci amical de calibru, în compania formației turce Alanyaspor, la care evoluează internaționalul român Ianis Hagi (27 de ani) și Umit Akdag (22 de ani).

Ianis Hagi a marcat superb din lovitură liberă

Deși diferența de valoare dintre cele două echipe este semnificativă, Metaloglobus a avut o prestație solidă, reușind să mențină egalitatea până la pauză.

În repriza secundă însă, Ianis Hagi a făcut diferența. Românul a deschis scorul în minutul 56, cu un gol spectaculos din lovitură liberă, înainte de a fi înlocuit patru minute mai târziu. În locul său a intrat un alt jucător de origine română, Umit Akdag.

La meci a fost prezent și Marius Niculae, fostul atacant al lui Dinamo, care este în prezent manager sportiv al echipei naționale Under-12. După partidă, acesta a postat pe Facebook a imagine alături de Ianis Hagi și Umit Akdag.

Până la final, Alanyaspor și-a asigurat victoria prin reușita lui Yusuf Can, în minutul 77, stabilind scorul final 2-0.

În continuarea stagiului din Antalya, Metaloglobus va disputa un nou meci amical pe 11 ianuarie, împotriva formației sârbe Mladost Lucani, care evoluează în prima ligă a Serbiei.