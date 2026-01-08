Imaginile spectaculoase surprinse de ceilalți participanți la trafic au devenit rapid virale, provocând un val de reacții pe rețelele sociale. Impactul vizual a fost atât de puternic, încât mulți internauți au fost convinși că fotografiile sunt generate cu ajutorul inteligenței artificiale și nu reprezintă un eveniment real.

În realitate, fotografiile surprind un accident cât se poate de autentic, confirmat pentru News.ro de reprezentanții Poliției: un autoturism a rupt parapetul de protecție de pe marginea drumului și a plonjat de pe șosea, rămânând blocat între acostament și acoperișul unei pensiuni.

Comentariile nu au întârziat să apară, variind de la uimire la ironie. În timp ce unii utilizatori au remarcat, cu umor, rezistența neașteptată a acoperișului, alții au taxat manevra șoferului, glumind pe seama locului neobișnuit ales pentru „parcare”. Dincolo de glume însă, rămâne imaginea unui accident rarisim care a transformat o pensiune din Predeal în atracția nedorită a zilei.”