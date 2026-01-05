Echipa Dacia Sandriders a marcat un debut promițător în ediția 2026 a Raliului Dakar, reușind să plaseze toate cele patru echipaje în top 15 încă din prima etapă. Nasser Al-Attiyah și copilotul său, Fabian Lurquin, au fost protagoniștii zilei, obținând al doilea timp pe traseul de 305 kilometri de la Yanbu, după o cursă tehnică parcursă în 3h08m29s. Pilotul din Qatar a gestionat cu precizie zonele înguste și pietroase, consolidându-și poziția în lupta pentru cel de-al șaselea său titlu în prestigioasa competiție din Arabia Saudită.

În ciuda unor provocări tehnice, Sébastien Loeb și Édouard Boulanger au reușit o recuperare remarcabilă pe finalul probei. Deși au suferit două pene de cauciuc care i-au scos temporar din ritm, aceștia au revenit spectaculos, încheind pe locul 10, la doar trei minute de lider. Această clasare le oferă avantajul unei poziții de start favorabile pentru runda următoare. Totodată, Lucas Moraes a terminat pe locul 11, adoptând o strategie prudentă pentru a se acomoda cu noul model Dacia Sandrider, în timp ce Cristina Gutiérrez a ocupat poziția a 15-a, în ciuda unei pene suferite la începutul cursei.

Succesul inițial al echipei este susținut de optimizările tehnice aduse modelului de competiție, care beneficiază de o greutate redusă, un sistem de răcire mai eficient și utilizarea unui combustibil sustenabil furnizat de Aramco. După această primă probă solicitantă, atenția se mută către etapa a doua, desfășurată între Yanbu și AlUla. Aceasta promite să fie și mai dificilă, cu 400 de kilometri de probă specială pe un traseu montan ce îmbină sectoarele de mare viteză cu pasaje extrem de tehnice.

Emanuel Gyenes câștigă etapa a 2-a din Raliul Dakar și rămâne lider la clasa Original

Emanuel Gyenes a obținut o victorie categorică în cea de-a doua etapă a Raliului Dakar 2026, consolidându-și statutul de lider la clasa „Original by Motul”. Pilotul român, aflat la ghidonul unei motociclete KTM, a parcurs traseul de luni în 4 ore, 41 de minute și 52 de secunde, reușind să se distanțeze considerabil de principalul său urmăritor, francezul Benjamin Melot, în fața căruia a obținut un avans de peste 16 minute.

Performanța este cu atât mai remarcabilă cu cât categoria la care concurează Gyenes este una de anduranță pură, în care piloții nu beneficiază de nicio asistență tehnică pe parcursul competiției, fiind responsabili de întreținerea și repararea propriilor vehicule. În contextul general al etapei, românul a reușit să se claseze pe un onorabil loc 23, ajungând la final cu o întârziere de doar 28 de minute față de câștigătorul absolut al zilei, australianul Daniel Sanders de la echipa de uzină KTM.

După primele două etape desfășurate în peisajul arid al Arabiei Saudite, Emanuel Gyenes ocupă poziția 20 în ierarhia generală a categoriei moto, rămânând principalul favorit la victoria finală în cadrul clasei sale. Această evoluție constantă subliniază experiența vastă a pilotului de la Autonet Motorcycle Team într-una dintre cele mai dificile competiții de motorsport din lume.

Etapa s-a desfășurat pe traseul Yanbu – AlUla (504 km). Etapa a programat aproximativ 400 km de probă specială prin deșertul din nord-vestul Arabiei Saudite și a pus la încercare piloții cu terenuri variate: nisip, pietriș, canioane, platouri rapide și zone montane din Hedjaz.