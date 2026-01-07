Ingrediente:

un piept de pui

250 gr smantana de casa

morcov (3-4 bucati)

patrunjel 1 bucata

3-4 cartofi

1 telina

3-4 catei de usturoi

2 lg de otet

2 oua

patrunjel verde tocat

sare

piper.

Mod de preparare:

Legumele le curatam si le fierbem intregi.Separat intr-o cratita punem putin ulei si calim 2 morcovi si 1/2 telina rasa.Adaugam o cana de apa si dam in clocot.Pieptul de pui il taiem bucatele ca burta de vita si adaugam peste morcovul si telina calita si data in clocot.Dupa ce au fiert restu de legume completam in cratita cu zeama fiarta si legumele le taiem cubulete si le adaugam alaturi de pieptul de pui.

Cand pieptul de pui a fiert adaugam cele 2 lg de otet si batem 2 oua impreuna cu smantana si cateii de usturoi pisati si adaugam in ciorba.Saram si piperam dupa gust,adaugam patrunjelul verde tocat.

O servim cu ardei iute.