Pentru mulți dintre noi, mesele din sezonul rece sunt asociate cu alimente grele, bogate în grăsimi, care pot încetini digestia și starea de bine. Curcanul, în schimb, reușește să combine senzația de sațietate cu beneficiile metabolice și cognitive, oferind o soluție practică pentru meniuri sănătoase pe toată săptămâna.

Legătura dintre curcan și starea de bine

Mihaela Bilic subliniază că carnea de curcan conține triptofan, un aminoacid esențial care stă la baza producerii serotoninei, neurotransmițătorul responsabil pentru starea de bine și echilibrul emoțional.

„Curcanul, împreună cu alimente precum bananele sau prunele uscate, furnizează triptofan natural, ceea ce îl face o alegere ideală iarna, când corpul și mintea au nevoie de mai multă energie pozitivă”, explică nutriționistul.

Acest aspect îl transformă pe curcan într-un aliat pentru bună dispoziție și echilibrul mental, demonstrând că nu toate proteinele sunt doar „combustibil” pentru mușchi, ci și pentru creier.

Cum susține memoria

Pe lângă triptofan, carnea de curcan este bogată în tirozina, un alt aminoacid esențial implicat în sinteza dopaminei. Aceasta joacă un rol crucial în procesele cognitive, inclusiv memoria și atenția.

Un aport regulat de tirozină poate sprijini eficiența mentală, concentrându-se asupra activităților zilnice, iar consumul de curcan devine astfel o strategie naturală de stimulare a funcțiilor cerebrale, mai ales în perioadele de efort intelectual crescut.

Beneficii nutriționale și controlul greutății

Curcanul este o carne bogată în proteine (aproximativ 20–25% din conținut), cu un conținut redus de grăsimi (între 4 și 10%) și o gamă largă de vitamine și minerale. Există diferențe notabile între piept și pulpe:

Pieptul de curcan: cu 50% mai puțină grăsime decât pulpele, ideal pentru diete și menținerea greutății.

Carnea închisă la culoare (copane): conține de patru ori mai mult fier, esențial pentru hemoglobină și energie.

Caloric, curcanul oferă între 170 și 210 kcal/100 g, fiind suficient de sățios pentru a menține senzația de plenitudine și contribuind la controlul greutății.

Un alt avantaj al curcanului este practicitatea sa culinară. Preparat integral, poate fi păstrat în frigider și consumat pe parcursul întregii săptămâni:

rece, pentru sandvișuri sau salate

cald, acompaniat de legume, cartofi sau murături

„Cu un curcan la cuptor, ai scăpat de gătit toată săptămâna”, subliniază Mihaela Bilic pe rețelele de socializare.

Această combinație de beneficii nutriționale, efecte cognitive și versatilitate culinară recomandă curcanul ca unul dintre alimentele-cheie ale sezonului rece, fie pentru cei care vor să slăbească, fie pentru cei care caută energie și concentrare pe parcursul zilei.