Alimentele care trebuie consumate zilnic pentru a ne feri de cele mai grave boli

Noile studii arată că se poate vorbi de un adevărat „miracol mov” în domeniul alimentației. Adică fructele și legumele de culoare mov sau albastru închis cu nuanțe mov, au efecte deosebit de benefice asupra sănătății și, consumate zilnic, ne pot proteja de numeroase boli extrem de periculoase, precum cele enunțate la începutul articolului. Cea mai mare parte a acestor legume și fructe sunt destul de comune în România și pot fi găsite la orice aprozar, piață sau supermarket. De exemplu, varza roșie, ceapa roșie, prunele, guliile mov, vinetele și multe altele.

O populație tot mai îmbătrânită și mai bolnavă

Din cauza stresului, a alimentației nesănătoase, a poluării și a lipsei de mișcare, o parte importantă a populației globului este tot mai predispusă la îmbătrânire precoce și la afecțiuni grave, precum diabetul de tip II, cancerul sau afecțiunile cardio-vasculare. Specialiștii spun că stresul oxidativ al celulelor dar și inflamația cronică în organism provoacă cele mai grave probleme. În acest context, cercetarea medicală este concentrată tot mai mult pentru a găsi remedii pentru reducerea stresului oxidativ dar și a inflamației în organism.

Noua culoare a sănătății și longevității

Cele mai bogate alimente în antocianine sunt fructele și legumele de culoare mov. Adică coacăzele negre, afinele, cartofii dulci mov, varza roșie, guliile mov, prunele, strugurii, murele, vinetele, roșiile mov, ceapa roșie, fasolea mov. Mare parte din ele pot fi găsite ușor la orice aprozar, piață sau supermarket. În special varza roșie, ceapa roșie, strugurii, prunele, afinele și vinetele, scrie adevarul.ro

De fapt movul, albastrul și roșul sunt culorile sănătății. Și asta în contextul în care antocianinele sunt pigmenți flavonoizi responsabili pentru nuanțele roșii, albastre și violete ale fructelor de pădure, strugurilor, verzei și altor alimente vegetale. Acești pigmenți dau culoarea roșie în medii acide și se schimbă spre albastru la un pH mai ridicat, aceste tonuri amestecându-se în plantele care produc nuanțele violet intens caracteristice afinelor, orezului negru și cartofilor dulci.

Alimentele bogate în antocianine conțin diverși pigmenți funcționali, cunoscuți sub numele de antocianidine, precum cianidina, delfinidina, pelargonidina, peonidina, petunidina și malvidina. Fructele de pădure se numără printre cele mai bogate surse naturale de antocianine, cu niveluri care ajung până la 611 mg/100 g. Afinele, murele, coacăzele negre și socul oferă cantități deosebit de mari de compuși cheie transformându-le în adevărate miracole pentru sănătate.

La rândul lor, strugurii mov și sucurile lor, precum și soiurile de struguri închiși la culoare utilizate în vinul roșu, conțin niveluri ridicate de glicozide malvidinice, peonidină și petunidină. Prunele oferă contribuții suplimentare bogate în cianidină, în timp ce coaja de vinete conține nasunină, o antocianină acilată. Dintre legume și cereale, varza mov oferă până la 75 mg/100 g, în timp ce cartofii dulci mov conțin antocianine acilate stabile, dominați de formele de cianidină și peonidină.

Așa cum arată specialiștii polonezi aceste alimente extrem de bogate în „forță mov” dată de antocianine și derivați, ajută inclusiv la îmbunătățirea performanței sportive dar și a recuperării după efort.

Care este doza optimă pentru ca „magia mov” să se întâmple

Numeroase studii realizate pe eșantioane umane ne arată ce cantitate de antocianine ar trebuie să consumăm pe zi, pentru a avea efectul scontat pentru sănătatea noastră. Specialiștii spun că dozele variază de la un individ la altul, dar și de alimentul consumat. Cu toate acestea experții de la Organizația pentru Alimentație și Agricultură(FAO) și Organizația Mondială a Sănătății(OMS) au stabilit o doză zilnică universal acceptată care poate avea beneficii extraordinare asupra sănătății unui individ. Este vorba despre 2.5 mg/kg pe zi.