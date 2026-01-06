Ingrediente:

500 g cartofi

300 g morcovi

200 g somon afumat

3 ouă

150 g castraveți murați

250 g maioneză

2 linguri muștar fin

1 legătură de mărar proaspăt

sare și piper după gust

file de somon pentru decor.

Mod de preparare:

Spală bine cartofii și morcovii, apoi fierbe-i în coajă, separat, în apă cu puțină sare. Fierbe-i până când devin fragezi, dar își păstrează forma. Lasă legumele să se răcească complet, apoi curăță-le de coajă și taie-le în cuburi mici, cât mai egale, pentru un aspect uniform.

Cum prepari salată de legume cu somon afumat și maioneză

Fierbe ouăle tari, răcește-le rapid în apă rece, curăță-le și toacă-le mărunt. Descoperă aici cum faci ouă fierte moi sau tari, cum și în cât timp se gătesc corect.

Taie castraveții murați în cuburi foarte mici. Scurge-i bine de zeamă, pentru ca salata să nu devină apoasă. Toacă somonul afumat în bucăți mici, potrivite ca dimensiune cu legumele.

Pune toate ingredientele tocate într-un bol încăpător. Adaugă maioneza și muștarul, apoi asezonează cu sare și piper alb. Adaugă cantitatea de sare cu grijă, deoarece somonul și castraveții sunt deja sărați. Amestecă ușor, cu o spatulă, astfel încât să nu strivești legumele. La final, încorporează mărarul tocat fin, care va parfuma întreaga compoziție.

Pentru montaj, așază un inel metalic pe un platou sau o farfurie întinsă. Umple-l cu salată, presând ușor cu lingura pentru a obține un strat compact și drept. Nivelează suprafața și îndepărtează cu grijă inelul. Decorează cu rulouri de somon afumat, pentru un plus de eleganță.

Lasă salata la frigider cel puțin o oră înainte de servire. În acest timp aromele se vor armonizeze și textura va deveni perfect legată.