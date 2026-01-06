Mătreața este o problemă comună a scalpului, care afectează milioane de oameni din întreaga lume, indiferent de vârstă sau tipul de păr. Aceasta se manifestă prin cojițe albe sau galbene la nivelul scalpului, mâncărimi și senzație de iritație.

După cum se știe, multe tratamente comerciale conțin substanțe chimice agresive care pot irita scalpul pe termen lung. Din fericire, există soluții naturale care nu doar calmează simptomele, ci și tratează cauzele mătreții într-un mod blând și eficient. În acest articol vei afla de ce apare mătreața și cum să o tratezi natural, cu ingrediente și metode validate de cercetări.

Cauzele principale ale mătreții

Excesul de sebum și ciuperca Malassezia sunt principalele cauze ale apariției mătreții. Sebumul în exces favorizează dezvoltarea ciupercii Malassezia, care provoacă descuamarea scalpului.

Uscăciunea scalpului este o altă cauză a apariției acestei afecțiuni. În sezonul rece sau din cauza spălării excesive, scalpul devine uscat, ducând la cojițe albe.

Stresul și dieta dezechilibrată sunt alte cauze. Lipsa nutrienților esențiali, precum zincul, vitaminele B și acizii grași Omega-3, poate accentua mătreața.

Reacții alergice sau produse cosmetice iritante sunt, de asemenea printre cauze. Șampoanele agresive sau produsele cu parfum puternic pot irita scalpul și declanșa descuamarea.

Tratamente naturale pentru mătreață

Ulei de cocos – hidratant și antifungic

Uleiul de cocos conține acid lauric și alte acizi grași cu efect antifungic, reducând dezvoltarea Malassezia.

Mod de utilizare:

Masează scalpul cu 1–2 lingurițe de ulei de cocos cald înainte de spălare

Lasă-l să acționeze 30–60 de minute, apoi spală cu șampon blând

Uleiul de cocos reduce semnificativ proliferarea ciupercilor și hidratează scalpul.

Oțet de mere – reglează pH-ul scalpului

Oțetul de mere are proprietăți antibacteriene și antifungice și ajută la echilibrarea pH-ului scalpului.

Mod de utilizare:

Diluează 2 linguri de oțet de mere în 200 ml apă

Aplică pe scalp după șampon și lasă să acționeze 5–10 minute, apoi clătește

Oțetul de mere poate reduce descuamarea și iritația scalpului cauzată de mătreață.

Aloe vera – calmant și hidratant

Aloe vera calmează mâncărimea și inflamația scalpului, fiind util în cazurile de mătreață uscată.

Mod de utilizare:

Aplică gel proaspăt pe scalp și lasă 30 de minute

Clătește cu apă călduță

Studiile spun ca aloe vera reduce iritația și inflamația scalpului și ajută la regenerarea pielii.

Ulei de arbore de ceai – antifungic puternic

Uleiul de arbore de ceai este cunoscut pentru proprietățile sale antifungice și antibacteriene.

Mod de utilizare:

Adaugă 3–5 picături în șamponul obișnuit

Spală scalpul de 2–3 ori pe săptămână

Studiile spun ca uleiul de arbore de ceai reduce semnificativ mătreața moderată și severă.

sursa: Sfat Naturist