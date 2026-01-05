Iaurtul – sursă naturală de probiotice

Iaurtul conține bacterii benefice precum Lactobacillus și Bifidobacterium, care ajută la echilibrarea microbiomului și la digestia lactozei. Acesta poate reduce simptomele sindromului de colon iritabil și poate susține imunitatea.

Mod de consum:

Simplu, fără zahăr adăugat

În smoothie-uri sau cu fructe de sezon

2. Kefirul – probiotic puternic

Kefirul este o băutură fermentată care conține zeci de tulpini de bacterii și drojdii benefice, mult mai divers decât iaurtul. Consumul regulat de kefir poate îmbunătăți digestia și reduce inflamația intestinală.

Mod de consum:

Ca băutură dimineața sau înainte de culcare

În smoothie-uri sau dressing-uri pentru salate

3. Varza murată și alte legume fermentate – probiotice naturale

Varza murată, kimchi și murăturile tradiționale sunt bogate în bacterii Lactobacillus și enzime digestive. Acestea susțin diversitatea microbiomului și reduc inflamația intestinală.

Mod de consum:

Ca garnitură sau topping pentru salate și sandvișuri

Evită pasteurizarea, care distruge bacteriile vii

4. Usturoiul – prebiotic natural

Usturoiul conține fructooligozaharide (FOS), care hrănesc bacteriile benefice din intestin. Are și efect antimicrobian asupra bacteriilor dăunătoare.

Mod de consum:

Crud în salate sau paste

În supe și preparate calde

5. Ceapa și prazul – prebiotice bogate în fibre

Ceapa și prazul conțin inulină, un tip de fibră care hrănește bacteriile intestinale benefice și stimulează producția de acizi grași cu lanț scurt, îmbunătățind digestia și imunitatea, după cum arată studiile.

Mod de consum:

Crud în salate sau gătit la abur

În supe, tocănițe și sosuri

6. Bananele – fibre și prebiotice ușor digerabile

Bananele, în special cele ușor verzi, sunt bogate în fibre solubile și rezistente, care hrănesc bacteriile benefice și protejează mucoasa intestinală, potrivit cercetarilor.

Mod de consum:

Ca gustare între mese

În smoothie-uri sau terciuri de ovăz

7. Ovăzul și cerealele integrale – fibre prebiotice

Ovăzul, secara și alte cereale integrale furnizează fibre solubile care hrănesc microbiomul și contribuie la sațietate.

Mod de consum:

Terciuri de ovăz cu fructe și nuci

Pâine integrală sau fulgi de cereale

8. Nucile și semințele – grăsimi sănătoase și fibre

Nucile, migdalele, semințele de in și chia hrănesc bacteriile intestinale și furnizează acizi grași Omega-3 antiinflamatori.

Mod de consum:

Gustări între mese

Adăugate în salate, smoothie-uri sau terciuri

9. Ceaiul verde – polifenoli prebiotici

Polifenolii din ceaiul verde ajută la dezvoltarea bacteriilor benefice, îmbunătățind diversitatea microbiomului și au efect antioxidant puternic, reducand astfel inflamația intestinală.

Mod de consum:

2–3 căni pe zi

Fără adaos excesiv de zahăr

10. Leguminoasele – fibre și proteine prebiotice

Fasolea, lintea și năutul sunt surse excelente de fibre solubile, proteine și prebiotice care hrănesc bacteriile benefice. Așadar, toate aceste leguminoase contribuie la creșterea bacteriilor Bifidobacterium și Lactobacillus, îmbunătățind digestia.

Mod de consum:

În supe, tocănițe sau salate

Ca alternativă la proteinele animale

sursa: Sfat Naturist