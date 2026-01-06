Mâncărurile picante pot irita și mai mult gâtul

Ardeiul iute este cunoscut pentru proprietățile sale antiinflamatorii, cu toate acestea, ardeiul iute poate accentua iritația gâtului, tusea și disconfortul gastric. Medicul și dieteticianul Michael Ednie explică faptul că substanța activă, capsaicina, poate oferi o senzație temporară de decongestionare nazală, însă efectul nu este valabil pentru toată lumea.

Gastroenterologul Will Bulsiewicz completează că alimentele picante sunt „o sabie cu două tăișuri”: pot desfunda nasul pe moment, dar pot agrava refluxul, greața și inflamația gâtului, după cum a declarat la Fox News Digital, citat de Mediafax.

Alcoolul, un inamic al sistemului imunitar

Consumul de alcool în zilele în care te confrunți cu răceala și gripa afectează direct imunitatea. Acesta deshidratează organismul, perturbă bariera intestinală și interferează cu comunicarea dintre celulele imunitare. „Alcoolul este o triplă amenințare – slăbește apărarea organismului, deshidratează și afectează somnul, chiar și în cantități mici”, avertizează Bulsiewicz.

Zaharurile încetinesc vindecarea

Băuturile dulci și produsele bogate în zahăr pot slăbi răspunsul imunitar și pot crește inflamația. Excepție fac doar băuturile cu electroliți, utile în caz de febră sau deshidratare. Până și tabletele care ar trebui să calmeze iritația și usturimea gâtului conțin zahăr, ceea ce poate agrava de fapt inflamația căilor respiratorii și starea de rău general.

Este recomandat să consumăm cât mai puțin zahăr când avem răceală sau gripă, să îl înlocuim cu miere când este posibil sau să bem ceaiurile neîndulcite.