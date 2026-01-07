Specialiștii veterinari explică faptul că pisicile au cinci degete la labele din față, dar doar patru la cele din spate. Degetul suplimentar din față, numit „deget vestigial”, nu atinge solul, însă ajută la cățărat și la prinderea prăzii.

Confuzia apare deoarece degetele din față sunt mai vizibile, în timp ce cele din spate sunt mai scurte și mai apropiate între ele. În plus, unele pisici pot avea chiar mai multe degete – un fenomen numit polidactilie, întâlnit frecvent la pisicile din regiunile maritime.

Câte degete suplimentare pot avea pisicile polidactile

De obicei, vorbim despre 1–2 degete în plus pe fiecare labă din față și, uneori, despre câte un deget suplimentar la labele din spate. În cazuri rare, o pisică poate ajunge la 22–28 de degete în total.

Revenind la întrebarea din titlu, o pisică obișnuită are 18 degete.