Doar 3.835 dintre ei au plătit contribuția individuală în prima lună, restul rămânând în afara sistemului. Datele oficiale arată că, la 31 noiembrie, județul Iași avea 689.403 persoane asigurate, în timp ce populația totală este de 760.774 de locuitori. Diferența de peste 71.000 de persoane reprezintă ieșeni fără acoperire medicală, după eliminarea mecanismului prin care soții sau soțiile fără venituri puteau fi trecuți ca beneficiari ai unui asigurat.

Sistemul medical din Iași, în colaps din cauza austerității lui Bolojan

Efectele se văd direct în Unitățile de Primiri Urgențe, unde accesul la îngrijiri nu depinde de statutul de asigurat. Tot mai mulți pacienți aleg să meargă la UPU pentru a evita plata contribuției, iar medicii estimează că aproximativ 30% dintre cei care ajung la Urgențe nu au asigurare medicală. Adresabilitatea este în creștere față de anul trecut și chiar față de primele zile ale lui 2026.

Presiunea asupra sistemului este confirmată de datele din gărzi. Pe 2 ianuarie 2026, la UPU Iași s-au prezentat 278 de pacienți într-o singură gardă, iar în 24 de ore au fost înregistrate 572 de solicitări de ambulanță, aproape dublu față de media obișnuită de 250. „Predomină patologia respiratorie, de la forme ușoare până la cazuri grave de bronhopneumonie, cu necesar de intubație și terapie intensivă”, a declarat prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași, citat de presa locală.

Ce trebuie să facă un român pentru a mai fi asigurat

Foștii coasigurați pot rămâne în sistemul public dacă depun o declarație fiscală la ANAF și achită contribuția anuală. Pentru 2026, aceasta este de 2.430 de lei, sumă care reprezintă 10% din baza de calcul echivalentă cu șase salarii minime brute. Plata asigură accesul la servicii medicale pentru un an întreg, însă numărul celor care aleg să facă acest pas rămâne foarte mic în raport cu cei care au pierdut calitatea de asigurat.