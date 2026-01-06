Alergia la frig se manifestă prin roșeață, mâncărime, umflături sau erupții cutanate apărute după expunerea la aer rece sau apă rece. Aceste reacții sunt rezultatul unei reacții anormale a organismului la temperaturi scăzute.

În formele ușoare, simptomele dispar rapid după încălzire. Totuși, alergia la frig poate evolua imprevizibil, motiv pentru care evaluarea medicală este importantă, mai ales în cazul reacțiilor repetate sau intense.

Ai grijă de tine!

