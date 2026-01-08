Realitatea Plus i-a solicitat lui Miruță explicații încă din această dimineață, existând informații că aeronava ar fi avut probleme tehnice, îmsă ministrul Apărării n-a venit cu nicio explicație înainte de a anunța conferința de presă.

PRINCIPALELE DECLARAȚII:

Starea meteo de la București când ar fi trebuit să aterizeze aeronava erau sub nivel: dacă plafonul de nori e mai jos de 60 de metri și vizibilitatea sub 600 de metri aparatul de zbor nu poate ateriza, mai ales având în vedere că la bord se afla și președintele României. Aeronava nu a plecat nici a doua zi dimineață, deoarece starea aeroportului nu permitea decolarea. Avionul nu avea nicio problemă tehnică.

Aeronava Spartan permite doar comunicații scrise, prin satelit, în sistem criptat. Nu există posibilitatea unor convorbiri audio. Dacă ar fi nevoie ca președintelui să i se comunice ceva există posibilitatea unor mesaje text.Am discutat cu specialiștii STS, care au inclus două propuneri pentru a asigura comunicații de date pe bandă mai largă.

STS are în lucru două propuneri pentru a exista comunicații de date pe bandă mai largă.

Cei de la STS sunt responsabili de comunicațiile Adiministrației Prezidențiale. Ni le vor transmite, noi le vom trimite producătorului avionului. Trebuie integrat în arhitectura electronică a aeronavei. Noi nu asigurăm comunicațiile, așteptăm să primim soluția tehnică propusă de STS, nu suntem în acel moment astăzi.

Deplasarea la Paris a costat aproximativ 30.000 de euro.

Referitor la costuri. Există două componente: costurile directe, care pentru zborul de la Paris de acum 3-4 săptămâni au fost de 6720 euro. Asta înseamnă combustibil, taxe aeroport, diurna piloți.

Costurile indirecte, dacă scoatem amortizarea, rămân la 2630 euro pe oră de zbor.

Penultimul cost a fost de 30.000 de euro. Pe regimul fostei administrații, în anii 2023-2024, costul a fost de 6 ori mai mare, tot până la Paris.

Informația că avionul a avut o problemă, costurile sunt mai mari sunt complet neadevărate

Există alte variante de aeronavă?

Decizia privind mijlocul de deplasare aparține Administrației Prezidențiale. De această dată, opțiunea a fost aeronava Spartan, în condițiile în care erau cunoscute limitările acestui tip de aparat.