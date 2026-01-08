În urma sesizării, reprezentanții IPJ Iași au anunțat că hotelul a fost evacuat rapid, iar zona a fost securizată pentru a permite intervenția echipelor specializate.

La fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție, dar și o echipă specializată. Toți angajații hotelului și toate persoanele cazate în acel moment au fost evacuate de urgență, ca măsură de siguranță.

De asemenea, geniștii au început verificările în interiorul clădirii. Zona a fost securizată, iar accesul este restricționat. Situația este în continuare în dinamică. Până la această oră, polițiștii spun că au totul sub control, însă nu au confirmat dacă a fost sau nu găsită o bombă în interiorul hotelului.

„În cadrul unuia dintre hotelurile dumneavoastră din lasi, am plasat un dispozitiv exploziv improvisat de putere semnificativă. Acesta este activ şi va fi detonat. Mecanism: activare prin intermediul unui dispozitiv mobil. Orice tentativă de localizare sau dezactivare prin scanare poate declanşa detonarea imediată. Aceasta nu este o cerere de bani. Este o demonstrație. Vă vom urmări răspunsul. Vrem să vedem panică. Vrem să vedem evacuarea completă a oaspeţilor şi a personalului. Vrem să vedem poliţia şi unitățile speciale încercuind clădirea. Fiecare minut de întârziere vă aduce mai aproape de momentul în care veți privi la ştiri la ruinele stabilimentului dumneavoastră”, se menționează în mesajul de amenințare transmis.