Oficiul Federal de Sănătate Publică (FOPH) din Elveția, anunță că vârful epidemiei nu a fost încă atins. Deși numărul cazurilor confirmate de gripă a scăzut ușor în ultima săptămână, 33,5 cazuri la 100.000 de locuitori, cu 4,6% mai puțin decât anterior, autoritățile explică faptul că această reducere este artificială, fiind cauzată de întârzieri în raportările din perioada sărbătorilor.

Alertă sanitară în Elveția. Virusul gripal face ravagii

După o scurtă pauză în timpul festivităților, consultațiile pentru infecții respiratorii acute au început din nou să crească, semn că virusurile sezoniere circulă intens. Specialiștii elvețieni spun că în acest sezon circulă predominant două forme ale virusului gripal A. A fost identificată și o nouă variantă genetică a tulpinii H3N2, însă fără dovezi că ar provoca forme mai severe ale bolii.

Zonele urbane și cele cu trafic intens raportează cele mai multe cazuri, în timp ce regiunile rurale sunt mai puțin afectate. Pe lângă gripă, virusul respirator sincițial (RSV) se răspândește tot mai mult. Analizele apelor uzate arată o încărcătură virală în creștere, similară cu nivelurile din sezonul trecut, notează Swissinfo.com.

În schimb, infecțiile cu Covid-19 sunt în ușoară scădere, după ce valul epidemic a atins apogeul în toamna anului trecut. Nivelurile actuale sunt comparabile cu cele din aceeași perioadă a anului trecut, potrivit FOPH.