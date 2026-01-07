6–13 ianuarie: Fereastra T-Square Cardinal

În această perioadă, Universul creează o presiune intensă care ne împinge spre noi începuturi, chiar dacă nu ne simțim pregătiți. Soarele, Venus și Marte intră într-un aspect tensionat cu Jupiter și Chiron, iar această combinație scoate la suprafață tot ce nu mai funcționează în viața noastră.

Simțim clar că ceva trebuie să se schimbe, fie în carieră, relații, familie sau în felul în care ne definim identitatea. Energia nu mai permite stagnarea sau evitarea. Dacă am tot amânat o decizie, această fereastră karmică ne arată că a fugi de adevăr este mai dureros decât a-l înfrunta. Presiunea devine motorul transformării, scrie Kudika.

17 ianuarie: Venus intră în Vărsător

Este un tranzit care favorizează relațiile bazate pe prietenie și respect reciproc. Valorile se schimbă, iar ceea ce nu mai rezonează se îndepărtează. Atracțiile pot fi neașteptate. Dorim mai mult decât romantism superficial. Iubirea devine un act de libertate. Inima cere adevăr.

18 ianuarie: Lună Nouă în Capricorn

Luna Nouă în Capricorn marchează un nou început serios și asumat. Este momentul perfect pentru a seta intenții legate de carieră, scop și direcție. Universul ne cere responsabilitate față de propriul drum. Nu mai este loc pentru visare fără acțiune. Tot ce plantăm acum are potențial de durată. Energia este una de construcție.

20 ianuarie: Începe sezonul Vărsătorului

Este un sezon al trezirii și al rebeliunii conștiente. Simțim nevoia să fim noi înșine fără scuze. Relațiile și proiectele care ne limitează devin greu de tolerat. Spiritul colectiv se activează. Vrem schimbare reală. Viitorul începe să ne cheme.

Este o zi excelentă pentru decizii importante și conversații esențiale. Intuiția și rațiunea lucrează împreună. Putem avea revelații legate de scopul personal. Adevărul iese la lumină fără efort. Gândurile se limpezesc. Este un punct de claritate rar.

23 ianuarie: Marte intră în Vărsător + Soarele se apropie de Pluto

Această combinație aduce o energie explozivă de schimbare. Dorința de libertate se combină cu nevoia de transformare profundă. Conflictele pot apărea acolo unde controlul este excesiv. Universul ne provoacă să rupem lanțurile. Acțiunile devin radicale. Curajul este testat.

26 ianuarie: Neptun intră în Berbec

Este un tranzit rar, care schimbă modul în care ne urmăm chemarea interioară. Iluziile se pot sparge, dar adevărul devine mai clar. Neptun ne cere autenticitate. Drumul spiritual devine personal. Visul prinde formă prin acțiune. O nouă eră începe.

27 ianuarie: Conjuncția Marte–Pluto

Această conjuncție ne obligă să renunțăm la tot ce este toxic. Nu mai putem manipula sau evita adevărul. Transformarea este inevitabilă. Curajul devine esențial. După acest moment, nimic nu mai poate fi ascuns. Puterea reală vine din autenticitate.

29–31 ianuarie: Mercur și Venus activează finalul lunii

Este un moment de închidere și integrare. Înțelegem lecțiile lunii. Unele relații se pot reseta, altele se pot încheia. Claritatea emoțională este profundă. Luna se încheie cu adevăr. Ne pregătim pentru un nou nivel de conștiență.