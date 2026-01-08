Autoturismul s‑a oprit parțial scufundat, iar șoferița era blocată în interior. Fără ezitare, cei doi agenți au intrat în apă și au ajuns la vehiculul avariat, reușind să deschidă portiera și să o extragă pe femeie într-un moment în care fiecare secundă putea face diferența.

Doi polițiști au sărit în apele înghețate ale Jiului pentru a salva o femeie

„E o doamnă!”, a strigat unul dintre polițiști către echipele Salvamont și pompierii ajunși la fața locului. „Doamnă, mă auziți?”, a întrebat un alt agent în timp ce încerca să o elibereze. Victima a fost scoasă în stare de șoc hipotermic și transportată la mal, unde a fost preluată de echipajele medicale pentru îngrijiri de specialitate.

Femeia a fost transportată de urgență la spital, în stare gravă, iar oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat. Potrivit presei locale, unul dintre polițiști este cunoscut pentru intervenții similare și în trecut, salvând alte persoane tot din apele Jiului.