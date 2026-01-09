Cine a fost Sfântul Polieuct

Sfantul Polieuct a fost ostas in armata romana si a trait in secolul al III lea, in vremea imparatilor Deciu si Valerian. Nerah, prietenul cel mai bun al lui Polieuct, era crestin si ajunge sa fie cuprins de intristare pentru ca isi stia prietenul o persoana straina de credinta in Hristos.

Auzind de persecutia impotriva crestinilor, ii spune lui Polieut: "Prea iubite Polieuct, porunca cea imparateasca, care pretutindeni se citeste, ne va aduce despartirea unuia de altul; pentru ca eu ma tin de credinta crestineasca, iar tu de paganatatea elineasca; si cand ma vor lua la moarte, tu te vei lepada de mine si ma vei lasa".

Auzind aceasta Polieuct, cel cu buna intelegere, indata a cunoscut ce voieste Nearh si, cu darul lui Dumnezeu luminandu-se, a inceput a gandi la cele dumnezeiesti; apoi si-a adus aminte de o vedenie, ce i se facuse mai inainte cu cateva zile, si a zis: "Nu te teme, iubitul meu prieten Nearh, nici o despartire nu ne va fi, pentru ca am vazut in vedenie pe Hristos, Caruia tu slujesti, apropiindu-se de mine si, luandu-mi haina, m-a imbracat cu alta haina noua, al carei pret si frumusete nu este cu putinta a o spune, iar nasturii de la haina aceea erau de aur, apoi si cal inaripat mi-a dat".

Nearh, talcuind vedenia, i-a spus: "Se cade tie sa lasi paganatatea elineasca si sa te imbraci intru Hristos, prin credinta cea dreapta; iar calul cel inaripat, sa stii ca insemneaza alergarea cea grabnica spre cer".



Atat de mult s-a apropiat Polieuct de Hristos incat a purces la distrugerea idolilor. Felix, socrul lui Polieuct, care avea imputernicire de la imparat sa prigoneasca pe crestini, a incercat sa-l convinga sa renunte la credinta crestina. Pentru ca a refuzat, Felix a poruncit sa i se taie capul.

Sfantul Petru, Episcopul Sevastiei (+387)

Sfantul Petru a fost fratele Sfantului Vasile si al Sfantului Grigorie de Nyssa. A fost ales episcop al Sevastiei in anul 380. A participat la Sinodul al II-lea Ecumenic din Constantinopol si a trecut la cele vesnice in anul 387.

Tot astazi, facem pomenirea Sfantului Cuvios Eustratie.



Maine, 10 ianuarie, facem pomenirea Sfantului Grigorie al Nisei, si a Sfantului Cuvios Antipa de la Calapodesti.

Sursa: CrestinOrtodox.ro

