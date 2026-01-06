Berbec

După Bobotează, Berbecii simt un val de energie și optimism. Blocajele din plan profesional încep să se dizolve, iar deciziile amânate devin mai ușor de luat. Este o perioadă favorabilă pentru schimbări legate de carieră, negocieri sau proiecte personale. Pe plan emoțional, Berbecii își recapătă încrederea în ei și în direcția aleasă.

Leu

Pentru Lei, perioada de după Bobotează aduce confirmări. Fie că este vorba despre aprecierea muncii depuse sau despre o oportunitate financiară, lucrurile încep să se miște în favoarea lor. Relațiile cu cei din jur se armonizează, iar Leii simt că nu mai trebuie să lupte atât de mult pentru a fi înțeleși sau respectați.

Fecioară

Fecioarele intră într-o etapă de calm și echilibru. După o perioadă marcată de stres și îndoieli, apare claritatea de care aveau nevoie. Boboteaza aduce un fel de „reset emoțional”, iar deciziile legate de familie, sănătate sau stil de viață sunt luate cu mai multă siguranță. Este un moment bun pentru reorganizare și planuri pe termen lung.

Săgetător

Săgetătorii sunt printre cele mai avantajate zodii după Bobotează. Apar șanse noi în plan profesional sau financiar, unele venind din direcții complet neașteptate. Entuziasmul revine, iar dorința de a explora, de a învăța sau de a începe ceva nou este puternică. Este o perioadă favorabilă și pentru călătorii sau schimbări importante.

Pești

Pentru Pești, perioada de după Bobotează vine cu o stare profundă de liniște sufletească. Relațiile se clarifică, iar legăturile autentice se consolidează. Mulți Pești simt că primesc exact ceea ce au nevoie, fie că vorbim despre sprijin emoțional, inspirație sau un nou început. Intuiția este puternică și îi ghidează către alegeri corecte.