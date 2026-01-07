Tânărul este acuzat de două capete de omor cu circumstanțe agravante privind folosirea unui cuțit, iar procurorii au anunțat că, în cazul unei condamnări, riscă detenție pe viață fără posibilitate de eliberare condiționată sau chiar pedeapsa capitală.

Aceasta va fi prima sa apariție în sala de judecată de la momentul inculpării. Audierea pentru formularea oficială a acuzațiilor fusese amânată de două ori de la arestarea sa de duminică, după ce avocatul său, Alan Jackson, a invocat motive medicale.

Jackson a refuzat să ofere detalii despre natura problemelor de sănătate, menționând doar că a fost vorba despre „o chestiune procedurală”, conform NBC News.

„Există chestiuni extrem de complexe și serioase asociate cu acest caz”, a declarat apărătorul miercuri, la tribunal. „Lucrurile trebuie analizate cu atenție și tratate cu demnitate și respect, atât pentru sistem, cât și pentru familie”, a adăugat acesta.

Circumstanțele tragediei

Actorul și regizorul Rob Reiner, în vârstă de 78 de ani, și soția sa, Michele Singer Reiner, 70 de ani, au fost găsiți fără viață în dormitorul reședinței lor din zona Brentwood, Los Angeles.

Potrivit biroului medicului legist, decesul a survenit în urma multiplelor plăgi prin înjunghiere. Poliția a fost sesizată duminică dimineață, iar anchetatorii au stabilit că fapta a avut loc în primele ore ale zilei.

Seara, agenți ai departamentului de poliție din Los Angeles l-au localizat pe Nick Reiner în zona University Park, la aproximativ 24 de kilometri de locuința părinților. Imagini ale camerelor de supraveghere difuzate de NBC Los Angeles surprind momentul arestării: tânărul, îmbrăcat într-un hanorac negru cu verde și cu un rucsac roșu, ridică mâinile în aer în timp ce este încercuit de mai multe vehicule de poliție.

Nick Reiner este în prezent deținut fără posibilitatea eliberării pe cauțiune în complexul de detenție Twin Towers. Frații săi, Jake și Romy Reiner, au transmis o declarație publică în care cer prudență și empatie în abordarea cazului, fără a face referire directă la fratele lor.

„Cuvintele nu pot descrie durerea inimaginabilă pe care o trăim. Pierderea părinților noștri, Rob și Michele, este ceva ce nimeni nu ar trebui să îndure”, au transmis aceștia.

Nick Reiner, un trecut marcat de dependență

În trecut, Nick Reiner a vorbit deschis despre dependența sa de droguri și despre perioadele dificile din viață. Într-un interviu din 2016 pentru revista People, el relata că trăise perioade pe stradă și participase la numeroase programe de reabilitare încă din adolescență. Coautor împreună cu tatăl său al filmului Being Charlie (2016) — inspirat din propriile sale experiențe de recuperare — Nick încercase în ultimii ani să se reintegreze.

Cu o zi înaintea tragediei, el participase, alături de părinți, la o petrecere de sărbători organizată de Conan O’Brien. Martori citați de NBC News au afirmat că părea agitat și a avut o altercație minoră înainte de a părăsi evenimentul.

Rob Reiner, fiul legendarului Carl Reiner, este cunoscut pentru cariera sa prolifică în televiziune și film, regizând titluri clasice precum Stand By Me, The Princess Bride, When Harry Met Sally... și A Few Good Men.