Ultima dată când o astfel de aliniere s-a produs a fost în 21 iunie 1968, un reper astrologic asociat cu schimbări majore la nivel individual și colectiv. Potrivit interpretărilor astrologice, această configurație nu indică o perioadă de confort, ci una de recalibrare profundă, în care direcțiile de viață pot fi redefinite prin decizii ferme.

Pregătirea pentru anul 2026

Această săptămână este privită ca un prag energetic ce anticipează anul 2026, asociat în astrologia estică cu elementul Foc Yang pe semnul Calului. Din perspectivă tradițională, anul nu începe la 1 ianuarie, ci odată cu debutul calendarului solar și lunar chinezesc, în februarie.

Ultimul an de acest tip, 1966, a coincis cu o perioadă marcată de evenimente extreme: dezastre naturale, accidente majore și instabilitate globală. Astrologii vorbesc despre un exces de energie de foc, care, în lipsa echilibrului, poate genera tensiuni atât în plan natural, cât și emoțional sau social.

Energia focului și deciziile cu impact pe termen lung

Focul Yang este asociat simbolic cu forța brută, puterea decizională și energia nucleară. Exemple istorice invocate de astrologi includ momente-cheie ale secolului XX, legate de dezvoltarea și utilizarea energiei nucleare, toate petrecute sub influențe similare.

În acest context, anul 2026 este descris ca o perioadă ce va cere luciditate, responsabilitate și ancorare interioară. Alegerile făcute din impuls sau frică pot avea consecințe pe termen lung.

Ce aduce concret săptămâna dublului Cazimi

Evenimentele astrologice se desfășoară într-o concentrare puternică de planete în Capricorn, semn asociat cu structura, strategia și construcțiile durabile. Nu este vorba despre inițiative superficiale, ci despre decizii care pot influența următoarele decenii.

Opoziția lui Jupiter amplifică emoțiile și convingerile, transformând această perioadă într-un test al maturității personale. Totodată, anumite alinieri numerologice sunt considerate de astrologi drept semne de precizie și sincronicitate rară.

Evoluția energiei pe parcursul săptămânii

Luni–marți, influența lui Venus aduce claritate în relații, valori personale și alegeri financiare sau profesionale. Emoțiile sunt intense, dar sincere.

Miercuri–joi, momentul dublului Cazimi creează o aliniere rară între dorință și acțiune, favorizând deciziile importante, lansările și încheierile definitive.

Vineri–sâmbătă, energia rămâne activă, dar apare nevoia de echilibru între rațiune și emoție.

Duminică, tensiunile interioare pot ieși la suprafață, semn al unui proces de integrare profundă a schimbărilor.

Astrologii subliniază că această perioadă nu este una care se va repeta curând. Ea marchează un punct de cotitură între vechi și nou, între alegeri amânate și decizii asumate. Ce este început acum poate deveni fundația realității personale din anii următori.

Nu este vorba despre un simplu nou început, ci despre o schimbare de paradigmă. În astfel de momente rare, spun specialiștii, oportunitatea apare o singură dată, iar răspunsul aparține fiecăruia.