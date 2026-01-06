Capricorn

Pentru nativii Capricorn, perioada care începe pe 10 ianuarie aduce confirmări clare și rezultate concrete. După luni sau chiar ani de muncă susținută, sacrificii și răbdare, astrele favorizează recunoașterea profesională și stabilitatea financiară.

Capricornii pot primi oferte de job mai bune, promovări sau pot finaliza proiecte importante care le schimbă statutul. Din punct de vedere personal, apare o mai mare siguranță de sine și o capacitate crescută de a lua decizii curajoase, dar bine calculate.

Este o perioadă în care Capricornul simte, în sfârșit, că viața începe să lucreze în favoarea sa.

Taur

Începând cu 10 ianuarie, Taurii intră într-o etapă favorabilă din punct de vedere material. Pot apărea surse noi de venit, colaborări profitabile sau șanse de investiții inspirate. De asemenea, este un moment excelent pentru renegocieri salariale sau pentru demararea unui proiect personal.

Dincolo de bani, Taurii vor simți o stare generală de stabilitate și siguranță, care le permite să gândească pe termen lung și să facă planuri solide.

Pentru mulți Tauri, această perioadă marchează începutul unei creșteri financiare constante și durabile.

Leu

Leii se află printre marile favoriți ai acestei perioade. După 10 ianuarie, energia astrală le susține ambițiile, creativitatea și dorința de afirmare. Este un moment excelent pentru a ieși în față, a-și face cunoscute ideile și a atrage atenția persoanelor potrivite.

În plan sentimental, Leii pot trăi momente intense, fie prin consolidarea unei relații existente, fie prin apariția unei persoane care le schimbă perspectiva asupra iubirii.

Pentru Lei, urmează o perioadă în care norocul vine la pachet cu încrederea în sine și curajul de a străluci.

Scorpion

Scorpionii intră într-o etapă de transformare majoră, una dintre cele mai importante din ultimii ani. Începând cu 10 ianuarie, apar contexte favorabile pentru schimbări radicale: un nou drum profesional, o mutare, o relație decisivă sau o decizie care le rescrie complet direcția de viață.

Norocul Scorpionilor nu este unul superficial, ci profund, legat de alegeri care îi aliniază mai bine cu cine sunt cu adevărat.

Este o perioadă care poate marca un „înainte și după” în viața multor Scorpioni.

Pești

Pentru Pești, norocul începe să se manifeste mai ales la nivel emoțional și relațional. După 10 ianuarie, apar oameni care îi sprijină, oportunități care vin exact la momentul potrivit și o claritate mai mare în privința dorințelor personale.

Peștii pot simți că lucrurile se așază natural, fără eforturi forțate, iar intuiția lor devine un ghid extrem de puternic.

Este una dintre cele mai armonioase perioade pentru Pești, cu șanse reale de fericire și echilibru interior.