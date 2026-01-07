Deși mașinile hibride sunt promovate drept o soluție ecologică, noile reglementări fiscale le transformă în vehicule mai costisitoare decât modelele vechi, non-euro, care au motoare mari și emisii ridicate. Un exemplu concret se regăsește în București, unde impozitul pentru un autoturism hibrid a sărit de la 145 de lei anul trecut la 2.244 de lei în 2026, marcând o creștere de peste 1.400%. Situații similare sunt raportate la nivel național, unde taxele anuale pentru aceste mașini depășesc frecvent pragul de 2.000 de lei. Această explozie a costurilor este rezultatul eliminării, la finalul anului 2025, a facilităților fiscale de până la 95% pe care primăriile le acordau anterior pentru a stimula achiziția de vehicule curate.

Discrepanța devine evidentă la compararea categoriilor de motorizări: un hibrid cu motor de 3 litri ajunge să fie taxat cu peste 2.200 de lei, în timp ce un vehicul poluant de 1,6 litri, fabricat acum câteva decenii, este impozitat cu doar 260 de lei. Această situație a generat un val de nemulțumire în rândul șoferilor, deoarece noua legislație pare să contrazică directivele europene de reducere a emisiilor. Totuși, interesul pentru piața mașinilor ecologice rămâne ridicat în România. Valoarea totală a acestui segment a crescut cu 3,5% în ultimul an, iar volumul anunțurilor de vânzare s-a majorat cu 7,6%. Toyota își menține poziția de lider în preferințele cumpărătorilor, modelul Corolla înregistrând un salt de 51% în oferte, în timp ce segmentul hibrid plug-in a consemnat cea mai mare creștere a popularității, de 25%.