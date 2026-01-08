Scandal între vecini

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Brăila, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila au dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore, în data de 7 ianuarie, în urma probelor administrate în dosar. Bărbatul este din comuna Ulmu și este acuzat de comiterea unei fapte de o violență extremă.

Ancheta a stabilit că incidentul s-a produs, pe 6 ianuarie, în jurul orei 17:45. Aflat pe raza localității de domiciliu, agresorul și-ar fi atacat victima, un bărbat de aceeași vârstă, folosind un cuțit, aplicându-i o lovitură în zona gâtului.

Cazul a fost înaintat instanței, iar pe 8 ianuarie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brăila a admis solicitarea procurorilor, dispunând arestarea preventivă a suspectului pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs agresiunea, urmând ca anchetatorii să stabilească motivul conflictului și eventualele responsabilități penale suplimentare.