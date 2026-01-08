Tentativă de omor în județul Brăila: un localnic a fost arestat după ce și-a atacat vecinul cu un cuțit

Scandal între vecini
Un incident extrem de grav a avut loc în județul Brăila, unde un bărbat în vârstă de 61 de ani a fost arestat preventiv, fiind cercetat pentru tentativă de omor calificat. Acesta este acuzat că a agresat un consătean, provocându-i o rană gravă în zona gâtului.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Brăila, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila au dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore, în data de 7 ianuarie, în urma probelor administrate în dosar. Bărbatul este din comuna Ulmu și este acuzat de comiterea unei fapte de o violență extremă.

Ancheta a stabilit că incidentul s-a produs, pe 6 ianuarie, în jurul orei 17:45. Aflat pe raza localității de domiciliu, agresorul și-ar fi atacat victima, un bărbat de aceeași vârstă, folosind un cuțit, aplicându-i o lovitură în zona gâtului.

Cazul a fost înaintat instanței, iar pe 8 ianuarie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brăila a admis solicitarea procurorilor, dispunând arestarea preventivă a suspectului pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs agresiunea, urmând ca anchetatorii să stabilească motivul conflictului și eventualele responsabilități penale suplimentare.