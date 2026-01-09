Alertă de apă contaminată în Târgiu Jiu după inundațiile din ultimele zile. Recomandările DSP pentru locuitori

Alertă de apă contaminată în Târgiu Jiu după inundațiile din ultimele zile. Recomandările DSP pentru locuitori
Alertă de apă contaminată în Târgiu Jiu după inundațiile din ultimele zile. Recomandările DSP pentru locuitori

Direcția de Sănătate Publică Gorj a emis o alertă privind posibila contaminare a apei potabile în Târgu Jiu, după ce ploile abundente și topirea zăpezii au provocat inundații în mai multe zone ale orașului. Canalizarea a cedat în urma volumului mare de apă, iar gospodăriile din două cartiere au fost inundate cu reziduuri menajere.

În unele zone, un lac din apropiere a ieșit din matcă, iar apa s-a revărsat spre locuințe. Echipele de intervenție au acționat pentru limitarea pagubelor și pentru a preveni extinderea inundațiilor.

Două cartiere din Târgu Jiu au rămas fără apă potabilă din cauza inundațiilor

DSP Gorj a recoltat probe de apă și avertizează populația să fie extrem de atentă la mirosul și gustul apei de la robinet. Până la finalizarea analizelor, autoritățile recomandă ca apa din rețea sau din fântâni să nu fie consumată. Specialiștii sfătuiesc locuitorii să folosească apă îmbuteliată sau apă fiartă înainte de consum.