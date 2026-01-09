În unele zone, un lac din apropiere a ieșit din matcă, iar apa s-a revărsat spre locuințe. Echipele de intervenție au acționat pentru limitarea pagubelor și pentru a preveni extinderea inundațiilor.

Două cartiere din Târgu Jiu au rămas fără apă potabilă din cauza inundațiilor

DSP Gorj a recoltat probe de apă și avertizează populația să fie extrem de atentă la mirosul și gustul apei de la robinet. Până la finalizarea analizelor, autoritățile recomandă ca apa din rețea sau din fântâni să nu fie consumată. Specialiștii sfătuiesc locuitorii să folosească apă îmbuteliată sau apă fiartă înainte de consum.