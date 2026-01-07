Anunțul lansat de Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete

Oficialul a precizat că a sesizat Colegiul Medicilor din România și că unitatea medicală va fi supusă, în perioada următoare, unui audit administrativ și unor controale efectuate de Corpul de Control al ministerului.

Într-o intervenție publică, ministrul a explicat că a luat măsuri imediat ce a fost informat despre situație, subliniind că evaluarea aspectelor medicale revine exclusiv Colegiului Medicilor, instituția abilitată să stabilească dacă au fost respectate protocoalele de tratament. Potrivit acestuia, investigațiile vor oferi un răspuns clar privind evoluția pacientului politraumatizat și îngrijirile acordate.

Alexandru Rogobete a respins categoric acuzațiile potrivit cărora ar încerca să minimalizeze sau să ascundă cazul, catalogând aceste afirmații drept nefondate. El a afirmat că transparența a fost o constantă a mandatului său și că expunerea problemelor din sistemul sanitar este singura cale pentru corectarea lor.

Totodată, ministrul a precizat că a discutat situația și cu președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, iar verificările ce urmează să fie realizate la Spitalul Județean vor viza strict zona administrativă, pentru a clarifica eventuale disfuncționalități de management sau organizare.

În contextul dezbaterilor politice generate de acest caz, Rogobete a respins comparațiile făcute între situația de la Buzău și alte tragedii din sistemul sanitar, considerându-le lipsite de fundament. El a subliniat că fiecare caz medical trebuie analizat distinct, pe baza datelor și concluziilor specialiștilor, nu prin declarații politice sau speculații publice.

Reacția ministrului vine după ce reprezentanți ai PNL Iași au acuzat Ministerul Sănătății de lipsă de reacție și de dublu standard, susținând că instituția ar trata diferit cazul de la Buzău față de alte tragedii medicale. Liberalii au cerut trimiterea Corpului de Control la spitalul buzoian, solicitare la care ministrul afirmă că a răspuns deja prin demararea procedurilor anunțate.