Reprezentanții organizației fac apel la calm și responsabilitate, subliniind că stabilirea vinovățiilor trebuie să aibă loc doar după finalizarea investigațiilor medicale și legale.

Sanitas reacţionează după moartea tânărului de 25 de ani din Buzău

Într-un mesaj adresat comunității locale, Sanitas arată că revolta și durerea sunt reacții firești în fața unei tragedii, însă transformarea acestora în acuzații directe la adresa personalului medical, fără dovezi clare, este nedreaptă. Sindicatul atrage atenția că evoluția unor traumatisme poate fi imprevizibilă, iar complicațiile severe pot apărea chiar și atunci când îngrijirile acordate respectă protocoalele medicale.

Printre exemplele invocate se numără embolia grăsoasă, o afecțiune rară, dar extrem de gravă, care poate surveni la ore sau zile după leziuni ale oaselor lungi, inclusiv după intervenții chirurgicale sau în perioada de monitorizare, arată News.ro. Potrivit Sanitas, astfel de complicații pot apărea în ciuda tratamentului corect și a supravegherii medicale adecvate.

Reprezentanții sindicatului explică, totodată, că amânarea intervențiilor chirurgicale pentru fracturi care nu reprezintă urgențe vitale face parte din practica medicală standard, decizia fiind luată pe baza unei evaluări atente a riscurilor. În acest context, ei reamintesc că pacienții și familiile acestora sunt informați, prin consimțământul medical, inclusiv despre riscurile rare, dar posibile, asociate tratamentelor.

Sanitas mai subliniază că există situații limită, puține ca frecvență, în care organismul unui pacient poate ceda din cauze independente de actul medical, fie din cauza stării generale, fie a unui răspuns biologic imprevizibil. „Medicina nu oferă garanții absolute”, arată organizația, precizând că nu orice deznodământ tragic este rezultatul unei greșeli.

În final, sindicatul avertizează că acuzațiile premature de malpraxis pot avea efecte grave asupra sistemului sanitar, afectând încrederea publică, descurajând personalul medical și determinând plecarea specialiștilor din sistem. Mesajul transmis nu solicită compasiune necondiționată, ci echilibru și discernământ.

Reacția Sanitas vine în contextul în care, marți, zeci de persoane, majoritatea prieteni și apropiați ai tânărului decedat, s-au adunat în curtea Spitalului Județean de Urgență Buzău pentru a cere explicații și identificarea eventualilor responsabili. Cadrele medicale reafirmă însă că suferința nu poate fi alinată prin acuzații nefondate, iar adevărul trebuie stabilit prin anchete obiective.