Partenera sa, Denisa, a făcut publice detalii despre ultimele zile petrecute de acesta în spital, acuzând personalul medical de indiferență și neglijență, arată news.ro.

Gabriel a suferit un accident rutier

Potrivit declarațiilor tinerei, Gabriel a ajuns la unitatea medicală cu o fractură de femur, diagnostic care i-a fost prezentat drept singura problemă serioasă. Aceasta susține că a întrebat în mod repetat dacă starea lui impunea transferul la un spital din București, însă medicii ar fi considerat că nu există motive care să justifice o astfel de decizie.

În primele zile de internare, starea pacientului părea stabilă, iar medicii ar fi discutat despre o intervenție chirurgicală urmată de o perioadă de recuperare. Tânăra afirmă că i s-a comunicat că spitalizarea urma să dureze aproximativ zece zile, timp în care operația ar fi fost efectuată, iar ulterior urma reabilitarea. În plan personal, cei doi se pregăteau pentru căsătorie în acest an.

Totul s-ar fi schimbat brusc chiar în dimineața în care era programată intervenția chirurgicală. Denisa susține că, atunci când a intrat în salon, l-a găsit pe Gabriel într-o stare gravă, cu simptome evidente de suferință. Acesta acuza dificultăți de respirație și avea o stare generală sever alterată.

„Când am intrat în salon, am văzut un om pe moarte. Era galben, rece, transpirat, spunea că nu poate să respire. Am strigat după ajutor. Mi s-a spus că este un atac de panică. Nu avea cum. Era cel mai puternic bărbat pe care l-am cunoscut”, a mai spus tânăra.

Tânăra spune că a cerut ajutor personalului medical, însă ar fi primit ca explicație faptul că tânărul suferă un atac de panică, ipoteză pe care o respinge categoric. Ea susține că starea lui nu avea legătură cu anxietatea, ci indica o problemă medicală mult mai gravă.

Un alt aspect extrem de sensibil semnalat de Denisa este presupunerea, vehiculată în spital, că pacientul s-ar fi aflat în sevraj. Aceasta neagă ferm această variantă, afirmând că Gabriel nu ar fi consumat niciodată substanțe interzise. Potrivit tinerei, în ciuda insistențelor sale, nu ar fi fost luate măsuri medicale urgente.

În prezent, circumstanțele exacte ale decesului urmează să fie stabilite în urma necropsiei și a investigațiilor demarate de autorități.