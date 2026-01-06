Revoltă la Spitalul Județean Buzău. Zeci de oameni cer dreptate după moartea suspectă a unui tânăr. Ce răspunde conducerea unității medicale VIDEO

Zeci de cunoscuți ai tânărului mort protestează în curtea spitalului.
Zeci de cunoscuți ai tânărului mort protestează în curtea spitalului.

Zeci de tineri au transformat curtea Spitalului Județean de Urgență Buzău într-o scenă a revoltei, după moartea fulgerătoare a lui Gabriel, un tânăr de 25 de ani, internat cu o simplă fractură la picior.

UPDATE: Vin și primele reacții oficiale din partea Spitalului Județean Buzău

Managerul Sorin Pătrașcu

Rănit vineri într-un accident la Vernești, acesta a încetat din viață ieri, deși suferise „doar” o fractură de femur. Prietenii și rudele victimei acuză medicii de o amânare fatală a intervenției chirurgicale și cer explicații pentru sfârșitul tragic al unui tânăr care a intrat în spital pe picioarele lui.

,Nepăsare = Moarte” și ,,Dreptate – Spitalul Morții” sunt două bannere afișate de protestatari.