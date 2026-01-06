UPDATE: Vin și primele reacții oficiale din partea Spitalului Județean Buzău

Managerul Sorin Pătrașcu

Rănit vineri într-un accident la Vernești, acesta a încetat din viață ieri, deși suferise „doar” o fractură de femur. Prietenii și rudele victimei acuză medicii de o amânare fatală a intervenției chirurgicale și cer explicații pentru sfârșitul tragic al unui tânăr care a intrat în spital pe picioarele lui.

,Nepăsare = Moarte” și ,,Dreptate – Spitalul Morții” sunt două bannere afișate de protestatari.