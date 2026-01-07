Operațiune de salvare dificilă pe Masivul Ceahlău: un tânăr inconștient a fost recuperat de salvamontiști după patru ore

Salvamontiștii din județul Neamț au intervenit miercuri într-o misiune dificilă pentru salvarea unui tânăr de 20 de ani, găsit inconștient în zona înaltă a Masivului Ceahlău. Operațiunea, care a durat aproximativ patru ore, s-a încheiat cu predarea victimei echipajelor medicale de la Serviciul Județean de Ambulanță Neamț.

Ce au transmis salvatorii?

Potrivit reprezentanților Salvamont Neamț, apelul la 112 a fost recepționat în jurul orei 14:30, iar conform informațiilor transmise, tânărul, cetățean al Republicii Moldova, era inconștient în zona Cusma Dorobanțului, la o altitudine de aproximativ 1.600 de metri.

La intervenție au participat două echipaje din Baza Salvamont Durău, care au reușit să ajungă la victimă, să o stabilizeze și să o transporte în siguranță până la autospeciala ambulanței.

Reprezentanții Salvamont subliniază că misiunea s-a desfășurat cu succes, iar cooperarea între salvatori și echipajele medicale a fost esențială pentru a aduce tânărul în siguranță la spital.