”Zi de foc pentru salvamontiştii din întreaga ţară solicitaţi sa intervină la un număr extrem de mare de accidente montane. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 83 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. În cazul acestor intervenţii au fost salvate 85 de persoane. Dintre acestea, 32 au fost transportate cu Ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu maşinile aparţinătorilor”, a transmis, sâmbătă, Salvamont România.

Salvamontiştii anunţă că, din păcate, pentru o persoană toate eforturile depuse au fost în zadar, persoana fiind declarată decedată. Trupul a fost transportat şi predat Serviciului IML.

De asemenea, s-au primit şi 55 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.

Cu o zi în urmă, Salvamont anunţa un ”debut de foc” al anului 2026, cu 41 de intervenţii în prima zi a anului. În ultima zi din 2025, salvamontiştii au salvat 39 de persoane.