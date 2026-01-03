UPDATE - În cadrul unei conferințe de presă, Donald Trump a prezentat principalii pași ai acțiunii armatei americane în Venezuela și acțiunile care vor urma:

„Operațiunile au fost executate perfect, nicio țară din lume nu ar fi putut face ce a făcut America într-o perioadă de timp atât de scurtă. Toate capacitățile militare din Venezuela au fost incapacitate în timp ce președintele a fost capturat cu succes la miezul nopții. Era întuneric, luminile din Caracas s-au stins, cel puțin așa reiese din expertiza pe care o avem noi. A fost capturat alături de soția sa, amândoi acum vor ajunge în fața justiției americane.

Sunt amândoi în zona de sud a New York-ului. Vreau să le mulțumesc militarilor noștri pentru acest succes, pentru viteza, pentru competență. Dacă au fost unele operațiuni ale acestei țări care nu au mers atât de bine, au fost o rușine dacă vă uitați la cea din Afganistan, țara noastră acum este respectată cum nu a mai fost respectată. Ei știau că venim, erau în poziție, dar cu toate acestea au fost prinși și incapacitați extrem de repede.

Dacă ați fi văzut ce am văzut eu aseară ați fi fost extrem de impresionați, a fost ceva incredibil de văzut. Niciun membru al serviciului americannu a fost ucis, nicio piesă de echipament nu a fost pierdută. Au fost mulți, mulți oameni implicați în acea luptă, dar niciun om nu a fost pierdut. Armata americană este cea mai puternică din lume, de departe, avem cel mai bun echipament peste tot din lume, nicăieri nu există ceva cum avem noi, doar dacă vă uitați la nave. Avem 87% dintre droguri venind pe apă, am distrus 97%. Toate veneau din Venezuela.

Vom conduce Venezuela până când va avea loc o tranziție corespunzătoare și sigură. Vrem pace, libertate și justiție pentru oamenii din Venezuela, asta include mulți venezueleni care acum locuiesc în Statele Unite și vor să se întoarcă în țara lor. Nu putem să riscăm ca altcineva să pună mâna pe Venezuela, care nu se gândește la binele oamenilor din Venezuela, am văzut decenii de așa ceva, nu putem lăsa așa ceva să se întâmple. Suntem acolo acum și ceea ce oamenii trebuie să înțeleagă este că vom rămâne acolo până când o tranziție corectă va avea loc, deci vom conduce efectiv țara până când va avea loc această tranziție.

Cum știe toată lumea, în Venezuela nu a fost o situație bună până recent, vom avea cele mai mari companii americane de petrol să meargă acolo să rezolve, să repare infrastructura, să cheltuie miliarde de dolari și să facă bani pentru țară. Eram gata să punem în aplicare un al doilea atac, mult mai mare, dacă era nevoie, deci suntem pregătiți pentru un al doilea atac, dar acum pare că nu mai este cazul. Primul atac a fost atât de succes încât nu mai este nevoie de acest al doilea, mult mai mare atac.

Maduro era conducătorul unui lanț criminal responsabil pentru vânzări ilegale de droguri, responsabile pentru morțile a foarte mulți americani. Maduro și soția sa vor ajunge în curând în fața justiției americane, pe pământ american, acum sunt pe un vas care va ajunge la New York și o decizie se va lua între New York, Miami sau Florida. Avem oameni care să prezinte în fața instanței toate dovezile crimelor lor, am văzut toate dovezile acestea, este absolut oribil că așa ceva s-a putut întâmpla. Mulți ani după ce mandatul său de președinte a expirat, Maduro a rămas la putere, a instituit o campanie de violență, de teroare, ne-a amenințat nu doar cetățenii americani dar și stabilitatea în toată regiunea. Pe lângă traficul de droguri, Maduro a trimis inclusiv bande violente în SUA pentru a teroriza cetățenii americani, care păstrau degete ale victimelor lor, erau brutali. Trebuie să felicit militarii americani pentru operațiunea pe care au făcut-o. Acum Washington este una dintre cele mai sigure locații din lume. De câteva săptămâni nu am mai avut nicio crimă, niciun atac terorist, am mai avut amenințări, dar nicio crimă de ceva timp. Obișnuiam să avem două crime pe sătămână în capitala țării, nu mai avem asta. restaurantele se deschid, lumea este bucuroasă că pot ieși la plimbare cu copiii, cu soțiile.”

Știrea originală

Donald Trump a declarat, în interviuri acordate Fox News și CNN, că a urmărit întreaga operațiune de capturare a lui Nicolas Maduro dintr-o cameră de monitorizare aflată la Mar-a-Lago, alături de comandanți militari de rang înalt.

Președintele SUA a povestit că fiecare etapă a fost extrem de complexă și coordonată la secundă, fiind informat în permanență despre evoluția situației din teren. Trump a comparat experiența cu urmărirea unui spectacol televizat, subliniind însă că, dincolo de impresia vizuală, era vorba despre o misiune reală, cu riscuri majore și consecințe geopolitice serioase.

El a relatat că militarii americani i-au transmis că o astfel de manevră ar fi fost imposibil de realizat de orice altă țară. Viteza intervenției, forța folosită și sincronizarea perfectă a acțiunilor au fost, în opinia sa, elementele-cheie care au făcut diferența. Trump a spus că nu a mai asistat niciodată la o operațiune de asemenea amploare și precizie.

Răniți, dar fără victime americane

Președintele Statelor Unite a ținut să clarifice informațiile privind eventualele pierderi umane în rândul forțelor americane. Potrivit acestuia, nu există indicii că cetățeni americani ar fi fost uciși în timpul operațiunii. Trump a confirmat că doi militari au fost răniți, însă aceștia s-au întors din misiune și se află într-o stare considerată bună. Declarația a venit pe fondul speculațiilor apărute imediat după intervenție, în contextul explozilor și al loviturilor aeriene raportate în capitala venezueleană.

Trump a mai precizat că un elicopter a fost lovit în timpul acțiunii, însă niciun aparat de zbor nu a fost pierdut. Toate aeronavele implicate s-au întors la bază, inclusiv elicopterul avariat, care a fost recuperat în siguranță. Președintele a insistat asupra faptului că misiunea a fost dusă la bun sfârșit fără pierderi majore, în ciuda dificultăților întâmpinate.

„Cred că nu am avut victime, trebuie să spun, pentru că doi oameni au fost loviţi. Dar s-au întors şi se pare că sunt în stare destul de bună”, a declarat Trump pentru Fox News.

Maduro și soția sa, sub escortă americană

Donald Trump a declarat că Nicolas Maduro și soția acestuia, Cilia Flores, se află la bordul navei USS Iwo Jima, care se îndreaptă spre New York. Potrivit președintelui american, cei doi au fost evacuați cu elicopterele, într-un zbor despre care a comentat ironic că a fost unul „plăcut”. În același timp, Trump a reamintit acuzațiile grave care planează asupra fostului lider venezuelean, subliniind că nu trebuie uitat impactul acțiunilor acestuia asupra regiunii și asupra traficului de droguri.

„Da, Iwo Jima, sunt pe o navă”, a declarat Trump într-un interviu telefonic acordat Fox News sâmbătă dimineaţă. „Se îndreaptă spre New York. Elicopterele i-au luat şi au zburat cu elicopterul într-un zbor plăcut – sunt sigur că le-a plăcut. Dar au ucis o mulţime de oameni, să nu uităm asta”, a comentat el.

Capturarea a avut loc, potrivit unor surse venezuelene, în cadrul complexului militar Fort Tiuna din Caracas, unde Maduro și soția sa se aflau în momentul intervenției. Autoritățile de la Caracas au calificat operațiunea drept un atac imperialist și au acuzat Statele Unite de încălcarea suveranității naționale.

Mesajul transmis direct lui Maduro

Trump a dezvăluit că a discutat personal cu Nicolas Maduro cu aproximativ o săptămână înainte de operațiune. Potrivit relatării sale, i-a transmis clar că singura opțiune viabilă era renunțarea la putere și predarea.

„Acesta a fost un simbol foarte important, iar noi am purtat discuţii. De fapt, am vorbit personal cu el, dar i-am spus că trebuie să renunţe. Trebuie să se predea”, a afirmat Trump.

El a susținut că Maduro a încercat să negocieze chiar în faza finală, însă i s-a transmis că nu mai există această posibilitate. Trump a explicat că acuzațiile legate de trafic de droguri sunt prea grave pentru a fi ignorate sau tratate prin compromisuri politice.

Se ascut săbiile pe scena internațională din cauza lui Maduro. Rusia schimbă foaia și cere eliberarea fostului președinte

Detalii despre intervenția militară

Potrivit declarațiilor lui Trump, Statele Unite au mobilizat un număr considerabil de aeronave, inclusiv elicoptere și avioane de vânătoare. Președintele a descris modul în care forțele americane au pătruns în zone puternic securizate, spărgând uși de oțel concepute special pentru a rezista unor astfel de atacuri. Aceste obstacole au fost eliminate în câteva secunde, un detaliu pe care Trump l-a invocat ca dovadă a superiorității tehnologice și tactice a armatei americane.

. „Dacă aţi fi văzut ce s-a întâmplat, adică eu am urmărit literalmente ca şi cum aş fi urmărit un show de televiziune”, a mărturisit el. „Dacă aţi fi văzut viteza, violenţa, ştiţi, ei spun că viteza, violenţa, ei folosesc acest termen... a fost pur şi simplu uimitor, o treabă uimitoare pe care au făcut-o aceşti oameni. Nimeni altcineva nu ar fi putut face aşa ceva”, a spus Trump.

Explozile raportate în Caracas, cel puțin șapte la număr, au semănat panică în rândul populației. Unele cartiere au rămas fără curent electric, în timp ce în altele traficul a continuat aproape normal. Imagini video verificate de agenții internaționale arată fum ridicându-se deasupra unor instalații militare și explozii luminând cerul nopții.

Planurile Washingtonului pentru Venezuela

Trump a afirmat că administrația sa analizează activ scenariile privind viitorul Venezuelei după capturarea lui Maduro. Președintele a spus că Statele Unite nu își pot permite să lase un vid de putere care să fie ocupat de persoane ce ar continua politicile anterioare. Implicarea americană, a subliniat el, va fi una consistentă, cu obiectivul declarat de a aduce libertate populației venezuelene.

În viziunea lui Trump, reacția unei părți a populației din Venezuela ar fi una de satisfacție, pe fondul percepției că regimul lui Maduro a transformat țara într-o dictatură. Președintele a susținut că venezuelenii privesc Statele Unite ca pe un aliat, nu ca pe un agresor.

Cine este Delta Force, grupul care l-a capturat pe Maduro. Doar cei mai buni dintre cei buni sunt trimiși în misiuni imposibile

JD Vance: mai multe opțiuni refuzate de Caracas

Vicepreședintele american JD Vance a intervenit public după capturarea lui Maduro, afirmând că Venezuela a ignorat în mod repetat ofertele Statelor Unite pentru a ajunge la un acord. Potrivit acestuia, Donald Trump i-ar fi prezentat lui Maduro mai multe variante de ieșire din impas, însă condițiile au fost clare: oprirea traficului de droguri și returnarea resurselor obținute ilegal.

JD Vance a subliniat că Maduro este vizat de mai multe inculpări în Statele Unite pentru narcoterorism și că statutul său politic nu îl poate proteja de justiția americană. În opinia vicepreședintelui, capturarea acestuia transmite un mesaj ferm că nimeni nu este deasupra legii, indiferent de funcția deținută sau de locul din care conduce.

Potrivit vicepreşedintelui american, "Maduro este cea mai nouă persoană care află că preşedintele Trump vorbeşte serios".

"Maduro are mai multe inculpări în SUA pentru narcoterorism. Nu poţi scăpa de justiţie pentru traficul de droguri în Statele Unite doar pentru că locuieşti într-un palat din Caracas", a scris JD Vance într-o postare pe pagina sa de socializare.

The president offered multiple off ramps, but was very clear throughout this process: the drug trafficking must stop, and the stolen oil must be returned to the United States. Maduro is the newest person to find out that President Trump means what he says.



Kudos to our brave… pic.twitter.com/b1fqkdbB4x — JD Vance (@JDVance) January 3, 2026

Un moment cu ecouri istorice

Operațiunea declanșată de Statele Unite reprezintă cea mai directă intervenție americană în America Latină de la invazia din Panama, din 1989. Administrația Trump a intensificat presiunea asupra regimului de la Caracas în ultimele luni, acuzându-l pe Maduro de transformarea Venezuelei într-un stat dominat de traficul de droguri și de fraudarea alegerilor din 2024.

În timp ce autoritățile venezuelene vorbesc despre un atac asupra civililor și militarilor, fără a oferi cifre clare privind victimele, Washingtonul susține că intervenția a fost una limitată, de scurtă durată și finalizată cu succes. Capturarea lui Nicolas Maduro și transferul său sub jurisdicția americană deschid un proces juridic și politic cu implicații majore, atât pentru Venezuela, cât și pentru echilibrul de putere din întreaga regiune.

