"Răpirea neo-nazistului Merz poate fi o excelentă întorsătură în acest carnaval de evenimente", a declarat Medvedev, care în prezent este vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, citat de agenția TASS.



Un astfel de scenariu nu ar fi unul nerealist, a adăugat el.



"Există motive pentru urmărirea lui penală chiar în Germania, prin urmare nu ar fi o pierdere, mai ales când cetățenii suferă inutil", a afirmat Medvedev, citat de Agerpres.

Dmitri Medvedev, care a fost președintele Rusiei din 2008 până în 2012, a devenit în ultimii ani printre cei mai vocali susținători ai unei linii dure a Kremlinului, făcând adesea declarații extrem de acide împotriva Ucrainei și Occidentului.



El a spus de asemenea că afirmațiile administrației Trump conform cărora președintele venezuelean Nicolas Maduro - care a fost arestat în urma unei operațiuni militare a SUA sâmbătă și dus la New York - nu este unul legitim nu rezistă unei analize.



Medvedev l-a luat apoi în vizor pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, declarând că mandatul acestuia a expirat demult.



Moscova a declarat de mai multe ori că Zelenski este un lider ilegitim, deoarece nu au fost organizate noi alegeri. Însă Zelenski rămâne președinte în conformitate cu Constituția țării sale, care permite extinderea mandatului prezidențial pe timp de război.

