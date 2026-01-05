La 73 de ani, starul se confruntă cu probleme financiare severe și riscă să își piardă locuința din Los Angeles din cauza unor datorii mari acumulate la chirie. Situația a devenit publică în momentul în care actorul a decis să ceară sprijinul fanilor printr-o campanie de strângere de fonduri, gest care a generat reacții puternice în industria de divertisment.

Restanțe de aproape 60.000 de dolari și notificare de evacuare

Presa americană a relatat că Mickey Rourke ar fi acumulat datorii de aproximativ 60.000 de dolari, reprezentând chirii neplătite pentru casa în care locuiește. Pe 18 decembrie, proprietarul i-a transmis o notificare oficială prin care îi acorda doar câteva zile pentru a achita suma sau pentru a elibera locuința.

Documentele depuse ulterior arată că notificarea a fost transmisă conform procedurilor legale, inclusiv prin afișare și corespondență, deoarece actorul nu se afla acasă la momentul respectiv. La finalul lunii decembrie, cazul a ajuns în instanță, iar proprietarul solicită atât recuperarea restanțelor, cât și rezilierea contractului de închiriere.

O casă spațioasă devenită o povară financiară

Locuința închiriată de Mickey Rourke este o casă cu trei dormitoare și o suprafață de aproximativ 487 de metri pătrați. Actorul a semnat contractul în primăvara anului 2025, pentru o chirie inițială de 5.200 de dolari pe lună. Ulterior, suma a fost majorată la 7.000 de dolari lunar, cost care, potrivit apropiaților, a devenit dificil de acoperit în contextul lipsei unor proiecte stabile și al problemelor financiare recente.

Ultima dorință a lui Brigitte Bardot nu va fi respectată. Schimbare majoră în organizarea funeraliilor actriței‑legendă

Campanie GoFundMe pentru a evita evacuarea

În încercarea de a evita pierderea locuinței, Mickey Rourke a apelat la ajutorul publicului. Pe 4 ianuarie 2026, o prietenă apropiată și membră a echipei sale de management a lansat o campanie GoFundMe cu un obiectiv de 100.000 de dolari. Mesajul campaniei subliniază urgența situației și dificultățile prin care trece actorul într-un moment delicat al vieții sale. În primele ore, donațiile au fost modeste, ceea ce a amplificat îngrijorarea fanilor și a atras atenția presei internaționale.

Tensiunile cu „Celebrity Big Brother” și impactul asupra situației sale

Criza financiară a actorului vine după un episod controversat legat de participarea sa la „Celebrity Big Brother UK”. Mickey Rourke a părăsit emisiunea înainte de final, în urma unui incident tensionat, iar ulterior a inițiat acțiuni legale împotriva producătorilor. Reprezentanții săi au afirmat că actorul nu ar fi fost tratat corect și că producătorii ar fi exploatat personalitatea sa nonconformistă pentru audiență și impact mediatic

Victoria Jones, fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă într-o cameră de hotel din San Francisco. Tragedie uriașă