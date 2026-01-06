Studiul propune utilizarea unor compuși experimentali capabili să regleze fin modul în care mitocondriile – structurile responsabile de producerea energiei în celule – funcționează.

Cum putem arde calolriile mai rapid?

În trecut, substanțe cu efect similar au fost folosite pentru pierderea în greutate, însă au fost retrase rapid din uz din cauza toxicității ridicate. Noua abordare diferă fundamental prin faptul că permite un control precis al procesului, astfel încât celulele ard mai multe calorii fără a fi expuse unor efecte periculoase.

Cercetarea a fost coordonată de profesorul asociat Tristan Rawling, de la University of Technology Sydney, și realizată în colaborare cu specialiști de la Memorial University of Newfoundland din Canada. Rezultatele au fost publicate în revista științifică Chemical Science, editată de Royal Society of Chemistry din Marea Britanie.

Cum funcționează noua metodă

Oamenii de știință s-au concentrat asupra unei clase de substanțe numite „decuplori mitocondriali”. Acești compuși modifică eficiența cu care mitocondriile transformă nutrienții în energie utilizabilă, determinând organismul să consume mai mult combustibil și să elimine surplusul sub formă de căldură.

„Mitocondriile sunt practic uzinele energetice ale celulelor. Ele produc ATP, molecula care furnizează energie organismului. Decuplorii influențează acest mecanism, forțând celulele să ardă mai multe grăsimi pentru a-și acoperi necesarul energetic”, explică profesorul Rawling.

Problema acestor substanțe a fost însă, timp de decenii, lipsa siguranței. Primele variante identificate, în urmă cu aproape un secol, produceau o accelerare necontrolată a metabolismului, ducând la supraîncălzire severă și, în unele cazuri, la deces.

Un exemplu notoriu este 2,4-dinitrofenolul (DNP), o substanță chimică descoperită în timpul Primului Război Mondial, după ce muncitori din fabricile de muniții prezentau scăderi bruște în greutate și temperaturi corporale periculos de ridicate. Deși extrem de eficient ca agent de slăbire, DNP a fost interzis deoarece diferența dintre doza eficientă și cea letală era extrem de mică.

O soluție „blândă”, cu riscuri reduse

În noul studiu, cercetătorii au reușit să creeze versiuni mult mai sigure ale acestor compuși, denumite „decuplori mitocondriali blânzi”. Prin ajustări fine ale structurii chimice, aceștia permit creșterea controlată a consumului de energie, fără a afecta producerea normală de ATP sau sănătatea celulelor.

Testele de laborator au arătat că unii dintre compușii dezvoltați pot stimula activitatea mitocondrială fără a provoca daune, în timp ce alții, mai agresivi, au prezentat efecte similare celor toxice din trecut. Compararea acestor rezultate i-a ajutat pe cercetători să înțeleagă ce diferențiază moleculele sigure de cele periculoase.

Un beneficiu suplimentar observat a fost reducerea stresului oxidativ din interiorul celulelor, un factor asociat cu îmbătrânirea și cu apariția unor boli neurodegenerative. Potrivit autorilor, acest efect ar putea contribui nu doar la controlul greutății, ci și la îmbunătățirea sănătății metabolice generale.

Perspective pentru viitor

Deși cercetarea se află într-o etapă incipientă, descoperirile oferă o bază solidă pentru dezvoltarea unei noi generații de medicamente destinate combaterii obezității. O astfel de abordare ar putea reprezenta o alternativă la tratamentele actuale, care implică adesea injecții și pot avea efecte adverse neplăcute.

Specialiștii subliniază că sunt necesare studii suplimentare și teste clinice înainte ca aceste substanțe să ajungă la pacienți. Totuși, rezultatele obținute până acum indică o direcție promițătoare pentru o soluție mai sigură și mai eficientă în gestionarea excesului de greutate.