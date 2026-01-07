Sindicaliștii avertizează că realitatea din teren este mult mai dură decât o arată statisticile oficiale, iar personalul medical funcționează la limita epuizării, în condiții care pun în pericol atât sănătatea lor, cât și siguranța pacienților.

De ce refuză medicii din Constanța să facă gărzi

SANITAS acuză că în spitale, gărzile depășesc uneori 32 de ore, perioadă în care medicii trebuie să rămână lucizi și responsabili pentru viețile oamenilor. În același timp, aceste ore suplimentare sunt plătite la nivelul salariilor din ianuarie 2018, deși volumul de muncă și responsabilitățile au crescut constant. SANITAS subliniază că frustrarea și demotivarea sunt inevitabile atunci când munca este plătită ca acum șapte ani, dar presiunea este dublă.

Sindicatul mai atrage atenția că tot mai mulți medici aleg să plece în sectorul privat sau în străinătate, nu din lipsă de interes pentru meseria lor, ci pentru că sistemul public nu le mai oferă condiții în care să poată profesa în siguranță. Epuizarea este reală, iar burnout‑ul afectează nu doar medicii, ci și asistenții și personalul auxiliar, care ajung să facă 7–8 ture de noapte pe lună, tot la nivelul salariilor din 2018.

SANITAS acuză: salarii mici, ture de peste 32 de ore

SANITAS amintește și cadrul legal: medicii nu pot fi obligați să facă gărzi suplimentare în afara celor prevăzute în contractul individual de muncă, iar refuzul nu poate fi sancționat. Cu toate acestea, lipsa de personal menține presiunea constantă asupra cadrelor medicale, care ajung să acopere găuri într-un sistem care se sprijină pe sacrificiul lor.

Problema gărzilor, spune sindicatul, nu este despre „cine nu vrea să muncească”, ci despre un sistem care nu mai poate funcționa pe efortul continuu al celor care îl țin în viață. Când gărzile sunt interminabile, când oboseala devine cronică și când munca nu este plătită corect, nu se mai poate vorbi despre siguranță, calitate sau stabilitate în spitale.