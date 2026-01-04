Familia susține că unitatea medicală nu a respectat protocoalele și că nu a cerut transferul la un spital capabil să trateze astfel de cazuri. Pacientul, în vârstă de 33 de ani, a ajuns la Urgențe pe 29 decembrie 2025, acuzând o durere puternică de cap.

Scandal la Spitalul din Constanța. Tânăr de 33 de ani cu anevrism, ținut fără neurochirurg

La scurt timp, starea lui s-a agravat, a intrat în stop cardiorespirator, a fost resuscitat, intubat și internat în secția de Anestezie și Terapie Intensivă, unde a primit diagnosticul de anevrism vertebral. Familia spune că, potrivit protocolului, spitalul din Constanța nu ar fi trebuit să îl interneze, deoarece cazul necesita neurochirurgie, nu terapie intensivă.

Rudele afirmă că pacientul ar fi trebuit trimis de urgență la București, unde există centre specializate pentru astfel de cazuri. Pe de altă parte, reprezentanții spitalului resping acuzațiile și susțin că au respectat procedurile. Potrivit acestora, pacientul a fost evaluat inițial de medicul urgentist, apoi de neurologul de gardă, iar starea critică a impus intubarea și sedarea.

Conducerea contrazice familia tânărului

Conducerea spune că s-au făcut demersuri pentru transfer la Spitalul Bagdasar-Arseni, Spitalul Universitar și Institutul de Neurologie, însă nu au existat locuri disponibile. Familia îi acuză însă pe reprezentanții spitalului că mint, afirmând că, după ce a sunat personal la spitalele din București, ar fi aflat că existau locuri libere. Rudele au depus sesizări la Direcția de Sănătate Publică și la Ministerul Sănătății și anunță că vor da spitalul în judecată.