Raluca Ștefan afirmă că aproximativ 70% din personalul medical al spitalului nu face gărzi, inclusiv mulți rezidenți. Directorul medical acuză că situația este cea mai gravă la Neurochirurgie.

„Pe Neurochirurgie am cei mai mulți doctori, cei mai mulți medici care sunt scutiți de gărzi. Am medici pe care îi cunosc de acum 30 de ani care sunt scutiți de gărzi și nu vor să facă nicio gardă. Pentru că sunt bolnavi. (...) Medicii care au o afecțiune medicală, bolnavi, la rândul lor, și vin cu un document care presupune scutirea de gărzi, un document medical eliberat de Comisia de Medicină a Muncii de scutire de gărzi nu îi poți obliga să facă gărzi și atunci îți vin de la ora 8 la ora 14 sau la ora 15 sau dacă sunt și cadre universitare vin de la ora 8 la 11, după care pleacă.”

Managerul spune că nu are nicio pârghie legală pentru a schimba situația:

„Iar tu, ca manager, nu ai nicio măsură coercitivă, nu poți să aplici nimic și nu te ajută nici legislația să poți să faci ceva”, a declarat Raluca Ștefan, dând și exemple concrete:

„Am medici care fac kite, am medici pe care îi văd, când plec acasă, în cârciumi, prin vitrine îi văd, eu trecând cu mașina îi văd, și sunt scutiți de gărzi. Sunt colegi medici care fac sală, dar sunt scutiți de gărzi pentru că nu pot să stea mai mult de două ore în picioare, că li se recomandă 15 minute la câte două ore să stea întinși, în specialități chirurgicale. Sunt foarte tineri, sunt mai tineri ca mine. De 30 de ani, 35, până în 50 de ani sunt.”

Ea spune că a propus schimbări legislative, dar nu a primit niciun răspuns. Întrebată câți medici nu fac gărzi, a răspuns:

„Cred că am 70% din spitalul acesta, plus rezidenții. Nu vă spun că și rezidenții sunt scutiți de gărzi. Rezidenții vin cu scutiri de gărzi, că sunt bolnavi.”

Raluca Ștefan afirmă că problema este una națională și că legislația privind gărzile și plata lor ar trebui actualizată:

„Povestea asta nu este numai aici în Constanța. Este la nivel național. Într-adevăr, plata gărzilor este la nivelul salariului din 2018, este nerecalculată, într-adevăr ar trebui să se umble la legislație. Probabil că cei care au posibilitatea să facă această chestie probabil că se vor gândi cumva să umble la programul de gărzi, la remunerația gărzilor, că pe de altă parte nici poți să ții un medic 30 de ore, să-i faci garda de 24 de ore după care să-l obligi să stea la program încă șase ore”, a mai declarat specialistul, citată de News.ro.