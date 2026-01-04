Donald Trump ridică miza în relația cu Mexicul și lansează un nou avertisment dur legat de traficul de droguri, pe fondul tensiunilor regionale amplificate după operațiunea din Venezuela care a dus la capturarea lui Nicolas Maduro. Președintele Statelor Unite a susținut că situația de la sud de granița americană a scăpat de sub control și că autoritățile mexicane nu mai dețin puterea reală.

Declarațiile au fost făcute sâmbătă, într-un interviu telefonic acordat postului Fox News, la scurt timp după atacul asupra Venezuelei. Donald Trump a afirmat că Mexicul este dominat de cartelurile de droguri și că problema traficului trebuie abordată urgent, fără ezitări diplomatice.

Cartelurile, adevărata putere în Mexic

În intervenția sa, liderul de la Casa Albă a subliniat că arestarea lui Nicolas Maduro nu a reprezentat un mesaj indirect către președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum. Trump a descris-o pe aceasta drept o apropiată a sa, folosind formulări elogioase, dar a separat clar relația personală de realitatea politică din Mexic. „cartelurile guvernează Mexicul; ea nu guvernează”, a spus președintele american, sugerând că autoritatea statului este serios erodată de rețelele criminale.

Trump a reiterat că fostul lider venezuelean este, în opinia sa, implicat direct în traficul de droguri, iar operațiunea care a dus la capturarea lui Maduro vine pe fondul unei strategii mai ample de combatere a narcoticelor în regiune.

Se ascut săbiile pe scena internațională din cauza lui Maduro. Rusia schimbă foaia și cere eliberarea fostului președinte

Propunerea refuzată de Ciudad de México

Președintele SUA a dezvăluit că, în mai multe rânduri, i-a propus Claudiei Sheinbaum implicarea armatei americane în lupta împotriva cartelurilor din Mexic.

Donald Trump a justificat această insistență prin amploarea tragediei provocate de droguri în Statele Unite. El a afirmat că sute de mii de americani mor anual din cauza substanțelor ilegale care ajung pe piața americană, indicând granița sudică drept principală rută de intrare. „În caz că nu ştiţi, acestea vin prin graniţa sudică. Trebuie să facem ceva în legătură cu Mexicul”, a declarat liderul de la Washington.

Măsuri dure și presiune economică

După revenirea sa la putere, în urmă cu aproape un an, Donald Trump a trecut la măsuri radicale. Principalele carteluri mexicane au fost clasificate de administrația sa drept organizații teroriste străine, o decizie cu implicații majore în plan juridic și diplomatic. În paralel, Trump a anunțat impunerea unor taxe vamale asupra exporturilor din Mexic și Canada, prezentate ca represalii pentru rolul acestor state în lanțul de aprovizionare cu fentanil.

Aceste decizii au tensionat relațiile bilaterale, dar Trump a susținut constant că securitatea americanilor și combaterea traficului de droguri justifică presiunea exercitată asupra vecinilor Statelor Unite.

Răspunsul guvernului mexican

De cealaltă parte, guvernul condus de Claudia Sheinbaum a transmis că este dispus să colaboreze cu Washingtonul în domeniul combaterii traficului de droguri și al migrației ilegale. Autoritățile de la Ciudad de México au subliniat însă un principiu pe care îl consideră de ne-negociat: suveranitatea teritorială a Mexicului este inviolabilă.

