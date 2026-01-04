Numele său sportiv este legat de clubul CS Rapid, la care a jucat și, peste ani, și-a început și activitatea de antrenor. Multiplu campion național de juniori, cu rezultate remarcabile în competițiile internaționale de juniori cu echipele CSȘ Locomotiva București, CN Aurel Vlaicu, RC Zimbrii, CSȘ Triumf, Bălașa a format generații întregi de jucători, mulți dintre aceștia fiind adevărate repere în echipa națională a României, printre aceștia numărându-se Sorin Socol, Alexandru Manta, Gabriel Brezoian.
Trupul neînsuflețit este depus la capela Bisericii Sfinții Martiri Brâncoveni din Chitila. Înmormântarea va avea loc marți 6 ianuarie, la Cimitirul Parohial 'Chitila 1', în jurul prânzului.
