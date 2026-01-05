După ce și-a îndeplinit formalitățile și a semnat actele necesare, Georgescu s-a îndreptat către biserica din apropiere, căutând un moment de liniște și reflecție. În cadrul acestui răgaz, liderul suveranist a fost surprins de atmosfera caldă și primitoare a comunității religioase.

Printre lumânările aprinse și cântecele tradiționale, Călin Georgescu a fost întâmpinat de enoriași cu colinde, transformând vizita într-un moment neașteptat de emoție și solidaritate. Gestul credincioșilor a oferit liderului o clipă de liniște și încurajare, într-o perioadă marcată de incertitudini juridice.

Vizita la biserică a devenit astfel un moment simbolic, în care Georgescu a găsit nu doar reculegere, ci și o expresie caldă a comunității din jurul său, dând o notă umană unei zile încărcate de formalități și așteptări.

Călin Georgescu, mesajul care le dă fiori guvernanților: „Azi în Venezuela, mâine în Europa de Vest, poate în Europa de Est, înainte ca soarele să răsară” – VIDEO