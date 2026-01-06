Cum începe înșelătoria

Victima primește un SMS care pare trimis de o firmă de curierat. Mesajul anunță că pachetul aflat în tranzit nu poate fi livrat din cauza unor „erori logistice” sau pentru că „box-ul selectat este supraîncărcat”. Pentru a evita returnarea coletului, utilizatorului i se cere să acceseze un link.

Hoții folosesc mesaje de tipul: „Vă informăm că …box-ul selectat este supraîncărcat și nu mai poate primi colete. Pentru a evita returnarea expedierii, accesați acest link…”.

Pagina deschisă imită perfect site-ul unei companii reale de livrări: logo, culori, structură, totul pare autentic. Acolo, victima este rugată să introducă date personale și să achite o „taxă de reexpediere” de câțiva lei. În realitate, formularul este doar o capcană pentru colectarea datelor bancare.

Mesaje concepute să pară urgente

Escrocii folosesc formulări care induc presiune și grabă: „Vă informăm că …box-ul selectat este supraîncărcat și nu mai poate primi colete. Pentru a evita returnarea expedierii, accesați acest link…”

Mulți oameni cad în plasă tocmai pentru că așteaptă un colet și nu vor să riște să fie returnat.

Semnele care trădează frauda

Reprezentanții companiilor de curierat atrag atenția că livrările nu necesită taxe suplimentare pentru programare și nici nu se solicită date bancare prin SMS.

Specialiștii spun că există câteva indicii clare ale mesajelor false:

greșeli gramaticale

exprimări nefirești

numele companiei scris greșit

link-uri care conțin cuvinte adăugate sau combinații suspecte

O metodă care profită de neatenție

Escrocheria funcționează pentru că se suprapune perfect peste rutina zilnică a celor care comandă online. Într-o perioadă în care oamenii primesc constant notificări despre colete, un singur moment de neatenție poate transforma un SMS fals într-o pierdere financiară reală.

