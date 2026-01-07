Căsătorie anulată din vina lui Chat-GPT

Incidentul a avut loc în aprilie 2025, în orașul Zwolle, din nordul Olandei. Un cuplu a ales ca ceremonia să fie oficiată de o persoană apropiată, desemnată temporar ca ofițer de stare civilă, o practică permisă de legea olandeză, cu condiția ca la eveniment să fie prezent și un funcționar autorizat al primăriei. Dorind o atmosferă degajată și personală, oficiantul a apelat la ChatGPT pentru redactarea discursului ceremonial.

În timpul ceremoniei, mirii au fost invitați să răspundă unor întrebări cu caracter simbolic, legate de iubire, sprijin reciproc și viața în doi. Declarațiile au fost formulate într-un registru emoțional și poetic, iar la final cuplul a fost declarat „o echipă, un cămin și iubirea celuilalt”.

Instanța a constatat însă că, din punct de vedere legal, ceremonia nu a fost validă. Judecătorii au subliniat că mirii nu au rostit declarația explicită prevăzută de articolul 1:67 din Codul civil olandez, care obligă viitorii soți să își asume formal toate drepturile și obligațiile ce decurg din căsătorie.

În motivarea deciziei, tribunalul a arătat că lipsa acestei declarații face ca actul de căsătorie să fi fost înregistrat eronat, iar uniunea nu poate fi considerată oficială. Prin urmare, căsătoria a fost anulată din punct de vedere juridic.

Cuplul a susținut că situația a apărut fără voia lor și că ofițerul de stare civilă prezent nu a atras atenția asupra neregulii în momentul ceremoniei. Cei doi au cerut instanței fie să li se permită păstrarea datei inițiale a căsătoriei, fie recunoașterea acesteia printr-o procedură administrativă, invocând impactul emoțional al pierderii momentului simbolic.

Judecătorii au respins însă solicitarea, afirmând că, deși înțeleg semnificația personală a datei pentru cei doi, legea nu poate fi ignorată.